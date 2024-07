Addio Osimhen, Conte dovrà pensare al futuro senza di lui: conosce già il sostituto

Il futuro di Victor Osimhen si svilupperà lontano da Napoli? Ad Antonio Conte è già tutto chiaro, compreso il nome del sostituto del nigeriano.

Osimhen via da Napoli, un’eventualità destinata probabilmente a diventare realtà: l’attaccante nigeriano è nel mirino di diversi club ed in cima a questo c’è il Paris Saint Germain. Molto del futuro del numero 9 azzurro è legato ad Alvaro Morata: dovesse lo spagnolo lasciare l’Atletico, allora si libererebbe il posto per Kolo Muani che a sua volta darebbe molto al PSG di andare su Osimhen.

Antonio Conte è ben consapevole che dovrà rinunciare a Victor: Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, lo ha spiegato chiaramente: l’allenatore del Napoli ha in sé ben radicata la consapevolezza che Osimhen andrà via.

Addio Osimhen, Conte sa già chi sarà il sostituto

Una volta ceduto il nigeriano, il Napoli incasserà la cifra idonea a poter operare ancora sul mercato ed eventualmente puntare il sostituto che – riporta ancora Marchetti – ha anche un nome: Romelu Lukaku è il primo indiziato a prendere il posto di Osimhen.

L’allenatore del Napoli sa tutto ed è disposto ovviamente ad accettare quelli che saranno gli eventi, con la società che a sua volta lavorerà per dare al neo allenatore azzurro tutte le pedine necessarie a rendere la squadra competitiva per obiettivi importanti il prossimo anno.