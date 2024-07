Napoli, possibile colpo a sorpresa dalla Juve: Manna monitora un bianconero

Il Napoli è uno dei club più attivi attualmente sul mercato, e le prossime settimane saranno ancora più intense. Gli azzurri valutano un possibile colpo dalla Juve.

Le vie del mercato sono infinite, come si è sempre detto, e possono dar vita anche a delle trattative che sembrano impossibili. In questo senso, il Napoli potrebbe difatti effettuare un’operazione in entrata, con un giocatore che arriverebbe dai rivali della Juventus.

Il DS Manna sta valutando attentamente la situazione, che però attualmente non è una priorità degli azzurri, ma potrebbe diventarlo più avanti.

Napoli, possibile colpo a sorpresa dalla Juve: di chi si tratta

Prosegue il lavoro del DS Manna sul mercato, con i primi colpi in entrata che sono stati messi a segno. Gli azzurri ora passeranno alle operazioni in uscita, con il nome di Osimhen in cima alla lista. Dopo di che, il Napoli proverà a rinforzarsi ulteriormente, provando a cogliere anche qualche occasione che potrebbe regalare il mercato. Una di queste potrebbe arrivare dalla Juventus. Come riporta TuttoMercatoWeb, la Juventus starebbe valutando la cessione di Filip Kostic, ed il Napoli starebbe valutando attentamente l’esterno serbo. Attualmente Kostic non è una priorità del Napoli, ma potrebbe diventarlo nel corso delle prossime settimane.

Nonostante la chiusura per Spinazzola, e ancora la presenza di Olivera e Mario Rui in rosa, il Napoli potrebbe inserire nell’organico anche Kostic. L’esterno serbo è duttile, e quindi può agire su tutti i ruoli della fascia mancina. Nell’ipotetico 3-4-3 di Conte, Kostic potrebbe essere schierato a tutta fascia, con compiti prettamente difensivi, ma anche in supporto all’attacco all’occorrenza. Qualora invece si volesse far rifiatare Kvaratskhelia, l’esterno serbo potrebbe essere schierato anche nel ruolo può avanzato, dove i suoi cross pericolosi potrebbero mettere in apprensione le difese avversarie. Eventualmente anche in un 3-5-2 Kostic potrebbe agire a tutta fascia, come ha fatto bene nell’esperienza al Francoforte, dove ha vissuto una delle sue migliori stagioni dal punto di vista dei gol e degli assist soprattutto.

La partenza di Mario Rui quasi certa e le condizioni fisiche incerte di Spinazzola potrebbero portare il Napoli ad effettuare un altro colpo sulla fascia mancina, e potrebbe essere proprio Kostic. La Juventus vorrebbe cedere il serbo in questa sessione di mercato, e la valutazione che né fanno i bianconeri è di circa 10 milioni di euro. Manna potrebbe essere fondamentale in questo affare, visto il rapporto avuto col giocatore in queste stagioni ed il legame nell’ultima annata al fianco di Giuntoli. Ad ora la pista è solo monitorata dal Napoli, ma potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.