Napoli-Bari, asse caldo di mercato: in queste ore arriverà la firma

Il trasferimento dovrebbe chiudersi proprio in queste ore: Napoli e Bari stanno per chiudere l’affare, pronta la firma sul contratto.

Il Napoli ed il Bari continuano a seguire una strada comune: i due club sono legati ovviamente dalla stessa proprietà, e per questo c’è grande sinergia studiata per favorire entrambi in modi diversi. In queste ore è pronta ad arrivare una firma importante che porterà un giocatore azzurro alla corte del nuovo allenatore dei pugliesi, Moreno Longo.

Le frizioni delle scorse settimane, con le parole di Luigi De Laurentiis su papà Aurelio che hanno fatto discutere, si è continuato a lavorare per mettere in piedi operazioni di mercato. Una di queste dovrebbe andare a chiudersi proprio in queste ore e riguarda un giovane attaccante azzurro.

Dal Napoli al Bari, pronta la firma di Sgarbi

A firmare per il Bari in queste ore dovrebbe essere Lorenzo Sgarbi: il giovane classe 2001, come riportato da Gianluca Di Marzio, proprio in serata dovrebbe siglare l’accordo con il club pugliese e giocare dunque a Bari la prossima stagione.

Un passaggio interessante per un giovane azzurro che andrà in Puglia evidentemente per trovare minuti in cadetteria e per provare a proseguire il proprio processo di crescita.