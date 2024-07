Morata al Milan sblocca tutto! Effetto domino, coinvolto anche il Napoli

Morata al Milan può sbloccare il ‘valzer delle punte’: coinvolto anche il Napoli di Antonio Conte, con Osimhen e Lukaku protagonisti.

Il mercato degli attaccanti ha sempre il suo fascino. Il Napoli si guarda intorno in attesa di capire quello che sarà il destino di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha sul contratto una clausola rescissoria importante ma ancora nessuno si è presentato con la cifra necessaria per mettere le mani sull’attaccante azzurro. Gli scenari, adesso, rischiano di diventare imprevedibili: fino a qualche mese fa Real Madrid e Paris Saint Germain sembravano le prime squadra sulla lista di quelle papabili per ingaggiare Osimhen.

Ad oggi, però, anche l’Arabia Saudita ha assunto una posizione importante in questo senso: l’Al Hilal su tutte sembrerebbe pronta a mettere le mani su Osimhen, col nigeriano che dovrà ovviamente decidere se accettare le destinazione araba. Tutto troverà una forma col passare delle settimane, mentre l’attaccante ha partecipato al raduno di Castel Volturno e con ogni probabilità partirà per Dimaro alla corte di Antonio Conte.

Eppure, proprio in queste ore pare possano esserci dei risolti importanti che potrebbero cambiare la storia. Tutto partirebbe, come riportato da ‘Sky Sport’, da quella che sarà la cessione di Alvaro Morata al Milan: da qui, infatti, dovrebbe innescarsi un effetto domino che potrebbe vedere coinvolto proprio il Napoli.

Morata al Milan, cosi cambia tutto: il destino di Osimhen e Lukaku…

Il destino di Morata è tutto da definire ma in queste ore pare si sia avvicinato in maniera importante al Milan: col passaggio in rossonero, infatti, l’attaccante spagnolo andrebbe a liberare un posto in casa Atletico che dovrà essere ovviamente certo. Non solo Artem Dovbyk (anche in orbita Milan) nel mirino dei colchoneros ma anche un’altro centravanti.

Uno dei nomi sulla lista dell’Atletico è quello di Kolo Muani: l’attaccante francese rientrerebbe a pieno tra i profili ideali. Il Paris Saint Germain, liberandosi di lui, dovrebbe ovviamente fare un’operazione in entrata in attacco, e qui potrebbe entrare in gioco proprio Victor Osimhen, accostato anche ai parigini negli scorsi mesi.

Contestualmente, poi, al Napoli si libererebbe il posto utile per ingaggiare Romelu Lukaku, attaccate ideale per il gioco di Antonio Conte. Un valzer delle punte davvero intrigante ma che partirebbe da un passaggio ancora tutto da definire, ovvero quello di Alvaro Morata al Milan. Le prossime settimane saranno decisive.