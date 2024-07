Il Napoli guarda al futuro: tesserato il nuovo “Donnarumma”

Il Napoli prosegue il suo lavoro sul mercato, con gli occhi che sono puntati anche verso il futuro. Gli azzurri hanno tesserato un giovane portiere che ricorda Donnarumma.

In questa sessione di mercato, il Napoli non si sta assolutamente risparmiando. Oltre ai colpi per rinforzare la prima squadra, sono in atto anche una serie di movimenti per quanto riguarda il settore giovanile degli azzurri.

Il Napoli ha tesserato un giovanissimo portiere di cui si parla un gran bene, e che viene già paragonato a Gianluigi Donnarumma.

Napoli, occhi puntati anche al futuro: tesserato un giovane portiere

Nel corso di questa sessione estiva di mercato, il Napoli sta agendo a 360 gradi e su ogni singolo fronte. Oltre agli acquisti e alle cessioni inerenti alla prima squadra, la dirigenza sta lavorando anche per rinforzare le proprie giovanili. Il Napoli difatti ha tesserato Bernard Coppola, un giovanissimo portiere arrivato dall’Angri United. Il portiere è un classe 2010, e già ricorda Donnarumma, vista la sua imponente stazza di 192 cm a soli 14 anni.

Già sono diversi i paragoni tra i giovani portieri ed il portiere della Nazionale italiana, ma ognuno avrà il proprio percorso. Il Napoli ha deciso di puntare su Coppola per la sua esplosività tra i pali nonostante la sua giovanissima età. Gli azzurri hanno iniziato a rinforzare anche il proprio settore giovanile, e Coppola è solo uno dei colpi che il Napoli piazzerà in questi mesi.