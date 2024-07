Chiesa al Napoli, la notizia fa esultare i tifosi: mossa decisiva di Conte!

Federico Chiesa può essere il colpo a sorpresa per il calciomercato del Napoli, nelle scorse ore c’è stata una mossa che può cambiare tutto.

Il Napoli ha cominciato formalmente la nuova stagione. A Castel Volturno, sotto gli attenti ordini di Antonio Conte e del suo staff, i calciatori si stanno radunando per svolgere i test fisici, prima della partenza per il primo ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida.

Intanto la società sta lavorando assiduamente sulle trattative di calciomercato per regalare al nuovo allenatore tutti i rinforzi richiesti. Uno dei giocatori che da sempre stuzzicano la fantasia di Antonio Conte è Federico Chiesa, attaccante della Juventus che dovrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato.

Il contratto dell’esterno è infatti in scadenza al 30 giugno 2025, ciò vuol dire che la Juventus – in assenza di rinnovo – sarà costretta a cederlo (anche in prezzo di saldo, ndr) in questa sessione di calciomercato per non perderlo a zero. Conte lo avrebbe voluto già ai tempi dell’Inter, quando Federico giocava alla Fiorentina. Al tempo non se ne fece nulla, ma ora le condizioni sembrano essersi create.

Calciomercato, contatti tra il Napoli e l’entourage di Chiesa

L’edizione odierna di Tuttosport, inoltre, rivela un’interessante notizia che riguarda proprio il possibile trasferimento di Federico Chiesa al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l’entourage di Federico Chiesa ed il Napoli. Un approccio esplorativo quello degli azzurri per capire la situazione. La carta Antonio Conte può essere un jolly importante per Chiesa il quale però vuole giocare in Champions League. Per questo motivo ha messo in stand by anche la Roma. La valutazione della Juventus è di 20 milioni di euro“.

Dunque il Napoli sotto traccia starebbe ancora lavorando per capire se esistono i margini per regalare l’estero spacca partita chiesto da Conte. La notizia fa sognare i tifosi azzurri che già immaginano a un due di esterni composto da Chiesa e Kvaratskhelia. Per il giocatore, la Juventus chiede non meno di 20 milioni di euro. Anche la Roma è particolarmente interessata, con Daniele De Rossi che lo vorrebbe a tutti i costi. L’affare non è comunque semplice per i giallorossi, ma soprattutto pare che Chiesa stia aspettando proprio per capire quali sono i margini per approdare al Napoli, dove c’è ad aspettarlo Antonio Conte.

Intanto anche l’ipotesi Bayern Monaco è tramontata, con i bavaresi che pochi giorni fa hanno annunciato l’acquisto di Michael Olise dal Crystal Palace per 50 milioni di euro. Ciò esclude, dunque, una trattativa per l’esterno della Juventus. Il Napoli intanto osserva l’evolversi della situazione con particolare interesse.