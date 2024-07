Calciomercato Napoli, che guaio per Manna: si inserisce il Villarreal

Gli azzurri cercheranno di soddisfare tutte le richieste di mister Conte, per quanto possibile, entro il secondo ritiro a Castel di Sangro.

Nella giornata odierna gli azzurri hanno ufficializzato gli acquisti di Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, in attesa che Alessandro Buongiorno svolga le visite mediche venerdì 12 luglio. Il centrale ex Torino sarà il primo vero colpo del Napoli che non accetta la classifica della stagione passata e vuole subito tornare grande. Per farlo ha preso la miglior scelta sulla piazza, mister Antonio Conte. Accompagnato da Giovanni Manna come direttore sportivo, entrambi ex Juventus. In attesa delle visite di Buongiorno il Napoli continua a trattare anche Hermoso per la difesa.

I partenopei non opereranno solo in difesa ma in tutti i reparti, eccetto la porta. A centrocampo Giovanni Manna e Antonio Conte hanno individuato in Brescianini una possibile operazione di mercato. Il centrocampista del Frosinone è sceso in Serie B e ciò potrebbe far calare drasticamente il suo prezzo, qualora lui spingesse per andare via.

Brescianini tra Italia e Spagna, il punto sulla situazione

Brescianini nella passata annata si è distinto come uno dei giocatori migliori in maglia Frosinone, assieme a Soulè e Turati. Il calciatore è attualmente in ritiro col club gialloblù a Fiuggi ma l’addio è nell’aria. Mister Vivarini ha provato a capire le motivazioni dell’addio del calciatore ma dinanzi ad una richiesta di cessione non si può fare nulla. Il calciatore conosce le sue possibilità e sa che è il momento giusto per disputare gare in categorie maggiori alla Serie B, con il dovuto rispetto.

Sul calciatore però non c’è solo l’interesse del Napoli di Antonio Conte. Infatti hanno chiesto informazioni già da qualche settimana anche Fiorentina, Lazio e Atalanta. Attualmente il club bergamasco pare in vantaggio sulle altre ma la Fiorentina conta di incontrare il prima possibile Beppe Riso.

Beppe Riso è il procuratore di Brescianini ed è a conoscenza dell’offerta rifiutata dal Frosinone di 8 milioni, inviata dalla Fiorentina. La Lazio per ora monitoria la situazione. Il club ciociaro non cambia la sua richiesta, 12 milioni di euro.

Il 50% della futura rivendita andrà al Milan. Nelle ultime ore però sono sorte particolari preoccupazioni per il club partenopeo, visto che si è aggiunta l’ennesima contendente alla trattativa per Brescianini. Il Villareal pare essersi mosso prepotentemente sul calciatore ed è pronto ad offrire 12 milioni di euro al Frosinone qualora dovesse capire di aver fortemente bisogno del calciatore.