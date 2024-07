Accordo trovato, ci siamo per le firme: rinnova il contratto con il Napoli

Il Napoli pronto a chiudere una lunga trattativa, ma finalmente ci siamo per il rinnovo del contratto per altre due stagioni.

Con l’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, tante cose sono radicalmente cambiate. Il presidente De Laurentiis – dopo il decimo posto della passata stagione – ha voluto affidarsi al miglior allenatore in circolazione, per questo ora è ponto ad assecondare anche le sue richieste relative al calciomercato.

Dunque anche calciatori che si potevano pensare in uscita, adesso potrebbero restare su richieste dell’allenatore. Tra questi c’è anche Alex Meret. Il portiere, infatti, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, ovvero tra una stagione. La società sa bene che a questo punto bisogna scegliere tra la cessione e la permanenza in azzurro, e proprio su consiglio di Conte si è scelto di proseguire con il portiere friulano.

Ultim’ora Napoli, accordo trovato per il rinnovo di Alex Meret fino al 30 giugno 2027

Al tal proposito arrivano importanti notizie. Stando a quanto riferito da TMW, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con il suo agente, Federico Pastorello, per il rinnovo del contratto di Alex Meret fino al 30 giugno 2027. Dunque prolungamento di ulteriori due stagioni e chiusura su tutte le voci di cessioni o addii. Meret sarà il portiere dei partenopei anche per i prossimi anni, mentre alle sue spalle crescerà con tutta calma il classe 2001 Elia Caprile.

A parlare della nuova coppia di portieri era stato lo stesso Antonio Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione dello scorso 26 giugno, chiarendo la sua idea in merito:

“Meret è il nostro portiere, gode della massima fiducia da parte mia, ho già parlato con lui. Lui sa benissimo quali sono le mie richieste personali nei suoi confronti, parliamo di un portiere che ha delle massime potenzialità. Da parte mia gode della massima stima e fiducia. Al tempo stesso sta arrivando Caprile che sta facendo un percorso importante, dopo Bari ed Empoli. Abbiamo la fortuna di poter contare su due portieri che possono essere il futuro del Napoli”.

Pochi giorni prima, invece, era stato l’agente di Meret, Federico Pastorello, a svelare come il futuro dell’estremo difensore azzurro fosse cambiato grazie all’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli:

“Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere”.

Il Napoli si appresta così a formalizzare l’accordo per il rinnovo e blindare di fatto la propria porta per i prossimi anni.