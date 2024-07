Ultim’ora Napoli, a Villa Stuart è arrivato Leonardo Spinazzola

Il Napoli 2024/2025 inizia a prendere forma: Leonardo Spinazzola arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Il Napoli ha concluso tre acquisti con la difesa che inizia a prendere una forma. Trattative che sembravano andare un po’ troppo per le lunghe, ma che alla fine si sono sbloccate nel migliore dei modi. Se c’è attesa per capire di preciso quando ci sarà l’ufficialità per Alessandro Buongiorno, il club partenopeo ha chiuso per l’arrivo di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.

Entrambi svolgeranno oggi le visite mediche a Villa Stuart. Il primo ad arrivare è stato Leonardo Spinazzola proprio in questi minuti. Il giocatore, capace di giocare sia terzino in una difesa a quattro, sia più avanzato in un centrocampo a quattro o a cinque, è un colpo fortemente voluto da Antonio Conte. Il primo tassello del nuovo Napoli 2024/25.

Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche

E dunque, c’è tanta attesa per capire l’esito delle visite mediche di Spinazzola. L’esterno, svincolatosi dalla Roma lo scorso 30 giugno, firmerà un biennale da circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Il Napoli molto probabilmente lavorerà alla cessione di Mario Rui, che ha estimatori in Portogallo.

Spinazzola nell’ultima stagione ha giocato 36 partite con la maglia della Roma in tutte le competizioni, segnando un gol con quattro assist. In totale, sono 2.066′ giocati