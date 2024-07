Napoli, nuovo sponsor internazionale sul kit: annuncio UFFICIALE – FOTO

Il Napoli ha annunciato un nuovo global sponsor per il kit d’allenamento: il video ha fatto già impazzire i tifosi

Il Napoli da un paio d’anni a questa parte ha fatto dei grandi passi in avanti dal punto di vista del marketing. La campagna d’abbonamenti della scorsa stagione ha portato tante soddisfazioni, in attesa di capire quale sarà la risposta del pubblico nella giornata del 10 luglio. C’è stato anche un graduale restyling del logo, che si adatterà meglio alle maglie da gioco.

Proprio la prima maglia ufficiale, pubblicata qualche giorno fa con un bel video sui social, ha generato sicuramente un po’ di discussione. C’è chi è più tradizionalista, certo, ma è oggettivamente innegabile che il Napoli abbia fatto le scelte giuste su come proseguire sui passi avanti fatti a partire da gennaio 2022.

Coca Cola sponsor del Napoli sul training kit

L’ultima novità, ufficializzata con un comunicato e un video, è la presenza di Coca Cola come nuovo global training kit partner del Napoli. In sostanza, Coca Cola sarà presente sul materiale d’allenamento utilizzato dal Napoli per la prima squadra e la Primavera.

La linea di abbigliamento training del Napoli, composta da t-shirt, smanicato, felpa training e giacca antivento vedrà quindi la presenza dell’iconico logo della Coca Cola. La vendita online del materiale partirà alle 19:26 dell’8 luglio.

Di seguito, le parole di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli al sito ufficiale: “Questa partnership certifica il valore globale del nostro brand e unisce moda e intrattenimento attraverso la passione per il calcio“.

A Real Magic Training Kit.

👋 #CocaCola

Discover our new training gear Read the press release 👉 https://t.co/cVnHz94AYI

Leggi il comunicato 👉 https://t.co/dhQWZUnlC0#ProudToBeNapoli pic.twitter.com/mxArV5pK6t — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 8, 2024

Ha parlato anche Phillipine Mtikitiki, vice presidente e direttore generale The Coca Cola Company per Italia e Albania: “Entusiasti di vivere questo nuovo capitolo con SSC Napoli e come Coca Cola condividiamo con i tifosi la magia del calcio, offrendo esperienze uniche allo stadio e accompagnandoli quando seguono le partite da casa con una pizza e una Coca Cola“.