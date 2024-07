Convocati per il ritiro a Dimaro, novità Conte: dovrebbe chiamare un attaccante a sorpresa

Tra i convocati per il ritiro di Dimaro potrebbe esserci un attaccante a sorpresa che nell’ultima stagione ha realizzato 14 gol.

Mancano pochi giorni all’inizio della stagione del Napoli con la partenza per il ritiro di Dimaro. Già nella giornata di domani, infatti, alcuni giocatori si ritroveranno presso l’SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per svolgere le visite mediche. Mister Antonio Conte valuterà tutti i giocatori a sua disposizione, indicando anche chi potrà essere ceduto o chi merita di avere una chance in azzurro.

Sarà anche l’occasione per tanti ragazzi della Primavera per mettersi in mostra. Nonostante la delusione per la mancata promozione nel Campionato Primavera 2, alcuni ragazzi meritano particolare attenzione. Tra questi c’è il bomber della squadra partenopea, Gianluca Vigliotti.

Gianluca Vigliotti in ritiro a Dimaro, possibile chance dopo la firma del primo contratto da professionista

L’attaccante classe 2005 – autore di 14 gol stagionali, di cui 2 in Youth League e 12 in campionato – ha firmato negli scorsi giorni il suo primo contratto da professionista e si è legato al Napoli anche per i prossimo anni. Le belle notizie, però, non finiscono qui. Stando a quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, Gianluca Vigliotti potrebbe far parte della spedizione azzurra per il ritiro di Dimaro-Folgarida, che inizierà l’11 luglio.

L’attaccante avrà così l’occasione di mettersi in mostra davanti a un maestro come Antonio Conte. Difficile, però, pensare che possa far parte della batteria di attaccanti che il prossimo anno faranno parte della prima squadra. La volontà del ragazzo è quella di andare a giocare e mettersi immediatamente in mostra, magari andando in prestito in Serie C.

Si tratta di un giocatore talentuoso, che lo stesso Torino aveva provato ad acquistare inserendolo nell’affare che ha portato Alessandro Buongiorno al Napoli. Il d.s. Manna, da sempre attento alle dinamiche dei settori giovanili e che ha già studiato i ragazzi della Primavera azzurra, ha posto però il veto sulla cessione del bomber napoletano. L’unica opzione di cessione è quella del prestito secco, segnale che il Napoli crede davvero tanto nel talento di Gianluca Vigliotti.