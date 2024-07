Affare concluso, prosegue l’asse tra Napoli e Bari: trasferimento in prestito

Asse tra Napoli e Bari, chiuso un affare: un calciatore azzurro passa in prestito ai biancorossi in Serie B.

Giorni frenetici per il calciomercato del Napoli, con il d.s. Manna alle prese tra acquisti, rinnovi di contratti e cessioni. Tutto seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Il mister valuterà in ritiro a Dimaro tanti calciatori, che poi potrebbero lasciare gli azzurri per andare a giocare con maggiore continuità.

Nuovo prestito per Obaretin, va al Bari in prestito secco

Anche tanti ex calciatori della Primavera, che quest’anno hanno giocato in prestito in Serie C, potranno mettersi in mostra in ritiro. Tra questi, però, non dovrebbe esserci Nosa Obaretin. Il difensore italo-nigeriano, dopo aver disputato una stagione da protagonista al Trento, in Serie C (con cui ha collezionato 33 presenze e 2 gol, ndr), dovrebbe vivere una nuova esperienza in prestito. Stavolta in Serie B.

Come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è fatta per il prestito del difensore al Bari, altro club della famiglia De Laurentiis. Il classe 2003 si trasferirà in Puglia con la formula del prestito secco, provando a emulare il percorso di crescita avuto da Folorunsho.

Obaretin potrebbe essere solo il primo tra i calciatori azzurri che andrà a vestire la maglia del Bari. Ai galletti, infatti, piacciono anche due attaccanti di proprietà degli azzurri: Lorenzo Sgarbi, classe 2001 che l’anno scorso ai è distinto all’Avellino, oltre a Giuseppe Ambrosino, che però Vivarini – dopo averlo allenato al Catanzaro lo scorso anno – vorrebbe con sé anche nella nuova avventura al Frosinone.