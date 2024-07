Distinti Premium e Tribuna Posillipo Premium: i ‘nuovi’ settori del Napoli al Maradona

Lo stadio Maradona avrà due ‘nuovi’ settori: ci sono i Distinti Premium e Tribuna Posillipo Premium per gli abbonamenti

Il Napoli il prossimo 10 luglio farà partire la nuova campagna abbonamenti con lo slogan ‘Ripartiamo Con Te‘, un bel gioco di parole visto l’ingaggio di Antonio Conte. Il club partenopeo ha la priorità assoluta di tornare in Champions League e, magari, essere anche competitivo per lo Scudetto.

Essere un’alternativa alle big della Serie A credibile per la vittoria finale sarebbe già un grande risultato dopo un decimo posto molto discusso. Intanto, il club partenopeo ha chiuso per l’arrivo di Alessandro Buongiorno dal Torino, un acquisto di spessore per alzare il livello qualitativo della difesa.

Ed è già stata avviata la campagna promozionale per gli abbonamenti, che partirà il prossimo 10 luglio, il giorno prima dell’inizio del ritiro di Dimaro. Il Napoli metterà a disposizione il massimo delle tessere, ovvero 25 mila.

Ci sono delle tariffe agevolate per gli Under 14 (sconto del 50% in tutti i settori) e gli Under 30 (sconti del 25% nei Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida) e ovviamente anche per i vecchi abbonati che vorranno confermare il proprio posto. E’ inteso che per sottoscrivere l’abbonamento ci vorrà la Fidelity Card.

Ecco i ‘nuovi’ settori dello stadio Maradona e i rispettivi prezzi

Il Napoli ha introdotto delle tariffe diverse per due settori in particolari, denominati ‘Distinti Superiori Premium‘ e ‘Tribuna Posillipo Premium‘. Ovvero le parti centrali dei settori, i costi saranno più alti, ma chiaramente la visibilità sarà migliore. I Distinti Superiori Premium (dal posto D14 a D17 e da D25 a D29) avranno un costo intero di 780 euro, mentre per gli Under 14 pagheranno 390 euro.

La Tribuna Posillipo Premium (da TP2 a TP5 e da TP8 a TP10) avrà un costo intero di 1.520 euro, mentre gli Under 14 avranno un costo di 760 euro. In sostanza, il settore è quello in linea con il cerchio di centrocampo. Il Napoli, quindi, ha deciso di massimizzare i profitti com’è giusto che sia per un club che vuole crescere sempre di più sotto ogni punto di vista.

Sarà molto interessante capire come risponderanno i tifosi del Napoli al momento dell’annuncio della campagna abbonamenti. Certo, i partenopei non avranno le Coppe europee, ma l’entusiasmo è tornato immediatamente dopo l’annuncio di Conte in panchina e una vera nuova era per il club, dimenticando la disastrosa stagione scorsa.