Rafa Marin al Napoli, slitta il possibile arrivo: le ultime sullo spagnolo

C’è grande curiosità circa il difensore spagnolo Rafa Marin, giocatore che arriva dal Real Madrid. Il centrale può essere tra le sorprese in casa Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte è una delle squadre più attive di questo calciomercato. L’ingaggio del tecnico pugliese testimonia quanto De Laurentiis voglia rilanciare il progetto azzurro e – dopo un’annata difficile – vuole tornare in Europa da protagonista. Il mercato avrà un ruolo principale e il neo ds Giovanni Manna è al lavoro senza sosta.

Il dirigente – su consiglio di Antonio Conte e visto le difficoltà dell’ultima stagione – ha individuato nella difesa il reparto più da rinforzare e il Napoli sta chiudendo diversi colpi in questa parte di campo: il nome più atteso è senza dubbio Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale italiana che potrebbe sbarcare in azzurro per circa 38 milioni di euro.

Ma il mercato del Napoli non si ferma qui e la società sta effettuando diversi colpi di primo piano. Sulla fascia è in arrivo a parametro zero Leonardo Spinazzola e sempre tra gli svincolati (anche se nelle ultime ore la pista si è affievolita) c’è Mario Hermoso, difensore in scadenza con l’Atletico Madrid. Il Napoli – e anche l’Inter – c’è, ma intanto gli azzurri hanno messo a segno un colpo di livello per il futuro. Parliamo di un giocatore di un grandissimo potenziale.

Napoli, le ultime su Rafa Marin

Il club azzurro ha chiuso con il Real Madrid per il trasferimento a titolo definitivo di Rafa Marin, giovane talento cresciuto nelle giovanili dei Blancos e nell’ultima stagione in prestito all’Alaves. Il Napoli ha acquistato il giocatore, ma gli spagnoli hanno mantenuto la recompra sulla scia di ciò che è stato fatto con l’ex milanista Brahim Diaz.

Nelle ultime ore è emerso un piccolo problema all’orizzonte, niente di grave, ma che prolunga l’attesa del Napoli e dei tifosi azzurri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Marin arriverà presto in Italia, ma secondo le ultime indiscrezioni il giocatore potrebbe arrivare in Italia con un giorno o al massimo due di ritardo, a causa di motivi personali. Marin piace molto a Conte e a Manna che hanno fatto di tutto per acquistarlo e il giocatore arriverà con la consapevolezza che forse all’inizio non partirà titolare, ma acquisterà spazio pian piano.

Marin può giocare in tutti e tre ruoli della difesa a tre ed è perfetto quindi per la formazione di Antonio Conte. Il giocatore è entusiasta di questa nuova sfida e non vede l’ora di mettere in mostra le sue qualità, il Real invece ha mantenuto la recompra (il prezzo sale negli anni) per ben tre anni e ciò testimonia la grande fiducia nei suoi confronti.