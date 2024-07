“Non sarà distante da Messi”: occhio Napoli, la Juve ha un nuovo fenomeno. Piaceva anche a Manna

La Juventus lavora alla prossima stagione e Giuntoli vuole disporre di una squadra da scudetto. Un’avversaria non da poco per il Napoli.

Il prossimo campionato di Serie A si preannuncia scoppiettante. L’Inter campione d’Italia ha i favori del pronostico, ma dovrà lottare con diverse rivali. Sia Napoli che Juventus e Milan hanno cambiato tecnico, cominciando di fatto un nuovo progetto ma hanno tutte grandissime ambizioni.

Il Napoli è reduce da un deludente decimo posto, ma la squadra è molto simile a quella che un anno fa vinse lo scudetto e Antonio Conte avrà l’opportunità di rinvigorire la squadra e sfruttare il fatto che il Napoli non disputerà le coppe. C’è grande curiosità anche per la nuova Juventus di Thiago Motta con Cristiano Giuntoli che sta lavorando per rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Sono arrivati Douglas Luiz e Thuram ma potrebbero arrivare nuovi rinforzi, un pò in tutti i reparti. Un ‘acquist0’ fatto in caso riguarda un nome che anche Giovanni Manna conosce molto bene, avendolo seguito con la Juve NextGen: stiamo parlando di Matias Soulè, talento argentino di proprietà della Juve che si è messo in mostra nell’ultima stagione in prestito al Frosinone. Motta crede molto in lui e la Juve potrebbe cedere Chiesa e puntare sul giovane talento sudamericano.

Juve-Soulè, il paragone è pazzesco

Attraverso le colonne di Tuttosport ha parlato Guido Viggiano, preparatore atletico argentino che conosce molto bene Matias e con il quale si allena da quando aveva 16 anni. Bellissime parole per Soulè, giovane con grosse ambizioni e addirittura il paragone di Viggiano è letteralmente sorprendente:

“Matias lavora con grande impegno e dedizione, il suo obiettivo è raggiungere il top, l’elitè del calcio mondiale. Il 10 lui si presenterà per essere in ritiro e vuole essere nella miglior condizione possibile. Il lavoro di Matias? Faccio l’esempio di Messi che al momento è lontano, ma – se continua a lavorare in questo modo – non sarà troppo distante da lui”.

Parole importanti e che testimoniano quanto in tanti credano nel talento di questo giovane calciatore, andato in doppia cifra nell’ultima stagione con la maglia del Frosinone. Manna è stato uno dei primi a credere in Soulè, negli ultimi mesi si era parlato persino di un interesse del Napoli e il giocatore piace molto a diversi club europei. Per ora Motta si coccola l’argentino, il giovane che paragonano addirittura a Messi. La Juve sarà uno degli ostacoli più importanti per gli azzurri, le due squadre si affronteranno alla quinta giornata di serie A a Torino.