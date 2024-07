Napoli-Buongiorno, incontro notturno tra Manna e l’agente: le ultime

Alessandro Buongiorno resta un obiettivo del Napoli ma ci sono delle novità dell’ultima ora. Ecco cosa accadrà da qui alle prossime ore.

Saranno ore molto intense in casa Napoli. Il mercato imperversa e c’è da risolvere il primo caso che riguarda Alessandro Buongiorno, obiettivo ormai chiaro della squadra azzurra. Sul difensore del Torino ci sono gli occhi di Davide Manna ormai da tempo e la società partenopea avrebbe chiuso l’accordo con i granata per la cessione: 35 milioni più 5 di bonus per lasciare andare il difensore della nazionale italiana.

In queste ore, però, è stato rilevato un interesse dell’Inter che avrebbe chiesto informazioni su Buongiorno: il giocatore dovrà dare una risposta a breve, soprattutto per spiegare al Napoli quali sono le reali intenzioni per il futuro.

Napoli-Buongiorno, incontro notturno tra Manna e l’agente: si va avanti

In serata è andata in scena la cena tra giocatore ed agente, evidentemente per aggiornare il ragazzo sull’effettiva situazione che si è creata attorno al suo cartellino. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nella notte dovrebbe andare in scena un altro incontro, stavolta tra Beppe Riso e Davide Manna.

L’agente dovrà dare una risposta al direttore sportivo del Napoli o quantomeno spiegare in che tipo di direzione si vuole andare da qui alle prossime settimane. Buongiorno potrebbe dunque decidere di sposare a pieno la causa azzurra oppure aspettare l’Inter che, nel frattempo, prima di affondare il colpo per il difensore dovrà incassare attraverso una cessione.