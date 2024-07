Calciomercato Napoli, doppio colpo: spunta la date delle visite mediche

Un doppio colpo che convince i tifosi ed anche le visite mediche. Tutto fatto, svelata anche la data delle visite mediche.

Il Napoli non si ferma ed è pronto a chiudere un doppio colpo che farà la felicità di Antonio Conte. Prima Rafa Marin, difensore che andrà a rinforzare il reparto difensivo a disposizione dell’allenatore pugliese, e poi Leonardo Spinazzola, come annunciato proprio in queste ore anche da Gianluca Di Marzio.

Davide Manna non vuole fermarsi e sta lavorando in queste ore anche per Alessandro Buongiorno sul quale, però, c’è anche l’interesse dell’Inter di Marotta. La squadra nerazzurra alla ricerca di un difensore e si è mossa dopo il ko di Buchanan.

Mercato Napoli, Marin e Spinazzola verso l’azzurro: svelate le visite mediche

Secondo quanto riportato da Giovanni Scotto, giornalista de ‘Il Roma’, il Napoli sarebbe pronto a chiudere anche per quanto riguarda le visite mediche. Entrambi, infatti, dovrebbero svolgerle a Roma nella giornata di lunedì.

In questo modo ci sarà la possibilità di averli per la prima giornata di raduno già martedì, cosi da permettere ad Antonino Conte si poter lavorare con entrambi, nella speranza di vedere chiusa anche la vicenda Buongiorno, in queste ore tema molto caldo in casa Napoli.