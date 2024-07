“Osimhen non resterà al Napoli”: l’annuncio dell’esperto apre le porte all’arrivo di Lukaku

In casa Napoli va risolta la situazione legata a Victor Osimhen. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione legata al nigeriano.

Sono giorni importanti in casa Napoli per il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è l’indiziato numero uno a lasciare il club, ancor più dopo l’inserimento della clausola da ben 120 milioni di euro. Il rinnovo arrivata negli scorsi mesi, non ha modificato la volontà della società che continua a spingere per la cessione. A tale decisione, non si è mai opposto Antonio Conte, il quale è a conoscenza del “patto” tra l’ex Lille e la dirigenza.

Infatti, il Napoli non si starebbe opponendo alla cessione di Victor Osimhen. Una possibile offerta da ben 120 milioni di euro permetterebbe al club di guadagnare una cifra enorme da reinvestire sul mercato. La situazione, però, appare molto più complessa. Infatti, l’ultima stagione del nigeriano non è stata semplice e son poche le compagini “interessate” realmente al bomber partenopeo. Negli ultimi minuti, Fabrizio Romano ha provato a fare il punto della situazione.

Il Napoli a caccia di offerte per Osimhen: le ultime

La situazione legata a Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Ad oggi, non ci sono offerte per il nigeriano e il tutto starebbe diventando sempre più complicato. Il sogno del giocatore continua ad essere la Premier League, anche se nelle ultime ore tale missione apparirebbe “impossibile”. A fare maggiore chiarezza sulla situazione, ci ha pensato Fabrizio Romano che ha rilasciato alcune dichiarazioni a “KickOff” analizzando il possibile futuro del nigeriano.

“Io dico che non resta a Napoli. L’idea è venderlo tra Premier League e Arabia. Ad oggi, però, non c’è neppure un’offerta vicina ai 120 milioni di euro della clausola. Si lavora ad una soluzione, ma lui guadagna anche 10-11 milioni di euro a stagione…”.

Naturalmente, il Napoli sta già lavorando al possibile sostituto di Osimhen in caso di cessione. Da diverse settimane, l’obiettivo numero uno porta il nome di Romelu Lukaku. Quest’ultimo, ha fatto rientro al Chelsea ma Londra non sarà la sua destinazione finale. A tal proposito, l’esperto di mercato ha analizzato anche questa situazione in ottica Napoli. Di seguito le sue parole.