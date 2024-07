LIVE – Serie A 2024/25, il calendario del Napoli: tutte le partite dei partenopei

Manca poco più di un mese all’inizio della Serie A 2024/25: il Napoli si appresta a conoscere il calendario, segui la diretta testuale

La Serie A 2024/25 scatterà nel weekend del prossimo 17-18 agosto e si chiuderà in quello del 24-25 maggio 2025. Non ci saranno soste, se non per le finestre riservate alle Nazionali. Si scenderà in campo, infatti, anche nei fine settimana del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio. Ovviamente ci sarà alternanza assoluta tra casa e trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan; Torino-Juventus; Roma-Lazio; Empoli-Fiorentina.

Anche quest’anno ci sarà il calendario asimmetrico, con un minimo di 8 giornate tra una partita e l’altra di andata e ritorno con la medesima avversaria. Non saranno possibili derby nella giornata 1 e 38 e nemmeno nell’unico turno infrasettimanale, la giornata 10.

Le uniche soste si avranno nelle seguenti settimane: 8 settembre; 13 ottobre; 17 novembre; 23 marzo. Non saranno possibili gare tra le partecipanti alla Champions con quelle dell’Europa League e della Conference nelle seguenti giornate: 5, 6, 22, 25, 28, 32, 35, comprese tra due turni di competizione UEFA ‘back to back’.

Serie A 2024/25, il calendario completo delle partite del Napoli

Il Napoli farà il suo esordio stagionale in partite ufficiali l’11 agosto in Coppa Italia, qualche giorno prima dell’inizio della Serie A. Di seguito, il sorteggio del calendario.