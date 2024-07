Kvaratskhelia, proseguono i contatti per il rinnovo: spunta l’incredibile richiesta dell’entourage

In casa Napoli va risolta la situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia. Le ultime sul futuro del georgiano.

La stagione sta per iniziare e il Napoli non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha dato una boccata d’aria all’intero ambiente, ma adesso bisogna lavorare in vista dei prossimi impegni. A breve, i calciatori saranno nuovamente impegnati sul rettangolo verde ma la società dovrà intervenire sul mercato. Quest’ultimo, è l’unico strumento per aumentare il valore della rosa, oltre alla volontà di blindare i giocatori cruciali.

In questo senso, è impossibile non citare il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, vanta qualità molto importanti che son già state dimostrate alla Corte del Vesuvio in soli due anni. La prima stagione è stata da incorniciare, ma la seconda un po’ meno. Proprio le difficoltà avrebbero “spaventato” il calciatore, il quale sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. Da giorni, infatti, è in corso un braccio di ferro con il club per il futuro. Il georgiano viene considerato incedibile, nonostante la volontà dell’entourage di farlo approdare all’esterno.

Kvara-Napoli, proseguono i dialoghi per il rinnovo: le ultime

L’unica chance a disposizione del Napoli per trattenere Khvicha Kvaratskhelia è il rinnovo. Quest’ultimo, percepisce molto poco rispetto ai top player della Serie A, motivo per il quale il club starebbe lavorando ad un prolungamento importante. L’obiettivo della società è mettere a segno un nuovo contratto valido fino al 2029, con il classe 2001 che arriverebbe a percepire ben 5.5 milioni di euro a stagione. Come riportato da “TuttoSport” l’accordo con l’entourage non è stato ancora raggiunto, ancor più a causa delle richieste di quest’ultimo. Non a caso, l’agente avrebbe chiesto di inserire una clausola rescissoria da ben 130 milioni di euro per i prossimi anni.

L’accordo per il rinnovo tra la società e l’entourage di Kvaratskhelia non è stato ancora raggiunto. Intanto, diverse big starebbero puntando il calciatore, ma su tutte è presente il PSG. Quest’ultimo, avrebbe già offerto ben 100 milioni di euro al Napoli ma gli azzurri hanno rispedito la proposta al mittente. Oltre a ciò, ci sarebbe stato anche un primo contatto con l’agente del calciatore, vista l’offerta presentata al classe 2001 dove veniva assicurato un ingaggio da ben 9 milioni di euro a stagione.

Al momento, Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere incedibile per il Napoli. L’ennesimo conferma è arrivata proprio da Antonio Conte, il quale durante la conferenza stampa di presentazione ha sottolineato che si tratta di una pedina “inamovibile” nel suo scacchiere.