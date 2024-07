Calciomercato Napoli, prosegue lo stallo con Hermoso: aumenta la concorrenza per gli azzurri

Mario Hermoso continua ad essere un obiettivo del Napoli. Le ultimissime sull’operazione azzurra in vista della nuova stagione.

Il Napoli continua a puntare Mario Hermoso in vista della prossima stagione. Il club azzurro è pronto a rifarsi il look in difesa, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte in panchina. Il neo allenatore ha chiesto diversi colpi per rinforzare la rosa, motivo per il quale Buongiorno potrebbe non essere l’unico affare in entrata per la retroguardia.

Proprio in questa direzione starebbe lavorando il DS Manna. Quest’ultimo, vorrebbe provare ad assecondare tutte le richieste del neo tecnico azzurro. Non a caso, da diverse settimane, l’ex Juventus è sulle tracce di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è ormai svincolato, vista la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid. A tal proposito, il club partenopeo starebbe lavorando con l’entourage del calciatore per raggiungere un accordo.

Hermoso-Napoli, si complica la trattativa: le richieste del calciatore

Il Napoli continua a seguire Mario Hermoso in vista dei prossimi anni. Il difensore spagnolo è sul taccuino del club partenopeo, il quale però non ha ancora raggiunto un accordo con il calciatore. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” la distanza è di tipo economico, con la dirigenza che offre un triennale a 3.5 milioni di euro mentre l’ex Atletico Madrid chiede 5 netti a stagione.

Nonostante le difficoltà, il Napoli sembrerebbe molto orientato a proseguire i contatti con Hermoso e il suo entourage. Oltre a ciò, però, bisogna analizzare anche la concorrenza con lo spagnolo che ha diverse offerte dall’Arabia Saudita e non solo. L’ultima parola spetta ovviamente al calciatore, il quale guarda con ottimismo il nuovo progetto partenopeo.