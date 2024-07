Addio Gollini, il messaggio da brividi sui social – VIDEO

Messaggio da brividi di Pierluigi Gollini che in queste ore ha voluto salutare Napoli attraverso un video pubblicato su Instagram.

Pierluigi Gollini, come reso ufficiale dal Napoli nelle scorse ore, non rientra più nei piani del club azzurro e ufficialmente ha svestito la maglia della squadra partenopea. Una decisione evidentemente presa con convinzione e determinazione, soprattutto perchè quando chiamato in causa l’ex Atalanta ha sempre risposto presente.

Gollini ha lavorato alle spalle di Meret con la personalità di chi sa aspettare e soprattutto di chi è pronto a tutto per mostrare in campo le proprie qualità, pur non avendo la titolarità. Il Napoli ha puntato su di lui per un lasso di tempo relativamente breve, le strade adesso si sono separate.

Addio Gollini, il portiere pubblica un bellissimo video sui social

Il momento dei saluti è arrivato, Gollini ha deciso di pubblicare un video su Instagram con le immagini più belle della sua esperienza al Napoli e con un messaggio commovente: “Un cammino meraviglioso, in campo e fuori”, ha scritto l’ex Atalanta su Instagram.

“È stato straordinario essere parte di questa città e di questa squadra. Grazie per quello che mi avete dato, Eternamente grato. Gollo”, le parole del portiere attraverso i social. Tifosi che ovviamente si sono riversati sul post per commentare e salutare Gollini.