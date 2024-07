Zielinski passa all’Inter: ora è ufficiale, contratto depositato in Lega

Il futuro di Piotr Zielinski era ormai noto da tempo, con il polacco che non avrebbe continuato la sua avventura al Napoli. Depositato il Lega il contratto che lo legherà all’Inter.

Nel corso dell’ultima stagione, il Napoli aveva in sospeso i rinnovi di contratto per diversi azzurri. Sin dalla scorsa estate son partite le trattative con gli agenti degli azzurri per trovare un accordo, ma non con tutti è stato trovato.

Tra questi c’è anche Piotr Zielinski, che ha deciso di non proseguire la sua avventura al Napoli per cambiare squadra. Adesso è ufficiale il trasferimento di Zielinski nel nuovo club, ossia l’Inter.

Zielinski, ufficiale il trasferimento all’Inter: contratto depositato

Nel corso di questi mesi, il Napoli ha avviato i contatti con gli agenti di diversi azzurri per discutere il rinnovo del contratto. Con alcuni di loro tutto è andato a buon fine, come con Osimhen, Di Lorenzo e Mario Rui. Con altri la situazione invece è stata diversa, come ad esempio Piotr Zielinski. Il polacco ha dunque lasciato il Napoli alla scadenza del suo contratto, avvenuta lo scorso 30 giugno. Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità del suo passaggio all’Inter, con il contratto che è stato depositato all’interno della Lega Serie A.

Si è chiusa ufficialmente l’esperienza al Napoli di Zielinski dopo ben otto stagioni trascorse all’ombra del Vesuvio. Tanti successi per il centrocampista polacco, che lascia Napoli avendo conquistato anche il fantastico 3 scudetto nella stagione 2023/2024. Per Zielinski però non c’è un saluto all’Italia, poiché si sposterà solamente di qualche centinaia di chilometri. Difatti per il centrocampista polacco è ufficialmente iniziata l’avventura all’Inter, visto che il club milanese e Campione d’Italia in carica ha depositato in giornata il contratto in Lega. Dunque da ora, Zielinski è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, e quindi per la prima volta dopo otto stagione, un rivale del Napoli.

Il centrocampista polacco va a rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi, che è già tra i migliori d’Italia e d’Europa. Il tecnico nerazzurro potrà dunque contare nel corso di questa stagione sulla qualità e sulle prestazioni di Zielinski. Bisognerà capire se Zielinski sarà il titolare insieme a Calhanoglu e Barella, ma si ipotizza una staffetta con l’instancabile Mkhitaryan. Inoltre Inzaghi può contare anche su Frattesi, che potrebbe insidiare proprio l’armeno ed il polacco nelle gerarchie. La parola spetterà al campo, con Zielinski che ha ben abituato i tifosi del Napoli nel corso di questi anni, e presto incanterà anche i tifosi dell’Inter.