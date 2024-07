Spinazzola Napoli, formula inedita nell’accordo: c’entra la forma fisica del calciatore

Leonardo Spinazzola è ormai a pochi passi dal divenire un nuovo giocatore del Napoli. Spuntano dettagli interessanti in merito all’accordo tra gli azzurri e l’ex Roma.

Il Napoli è ormai sempre più vicino ad acquistare, a parametro zero, Leonardo Spinazzola. L’esterno numero 37, che nei giorni scorsi ha sancito ufficialmente il suo addio alla Roma dopo la scadenza del contratto, è uno dei colpi individuati da Antonio Conte e Giovanni Manna per il nuovo progetto dei partenopei. L’obiettivo del direttore sportivo azzurro è quello di concretizzare il tutto prima della partenza del ritiro di Dimaro, dove il tecnico leccese metterà fortemente il suo per mettere su il nuovo Napoli.

Nelle scorse ore sono andati avanti i contatti con il suo agente Davide Lippi e, a tal riguardo, si è diffuso anche un certo ottimismo. Si cerca ancora la quadra sulle cifre, ma l’accordo sembra essere difatti impostato sulla base di un contratto di due stagione. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia ulteriori novità in merito, svelando una particolarità che sarebbe presente nel contratto dell’ormai ex Roma e che riguarderebbe strettamente quelle che sono le condizioni fisiche di un calciatore che, com’è ben risaputo, ha patito alcuni problemi fisici. Anche sotto questo punto di vista, il Napoli sembra volersi cautelare in tutto e per tutto, nonostante Spinazzola nelle ultime stagioni ha ampiamente confermato di essersi lasciato alle spalle determinate problematiche.

News SSC Napoli, ipotesi di ingaggio legato alle presenze: le ultime su Spinazzola

Mancano soltanto i dettagli per definire il passaggio di Leonardo Spinazzola in casa Napoli. Lo status da free agent dell’esterno rende il medesimo un colpo sicuramente importante, che ha soprattutto il gradimento da parte del tecnico Antonio Conte.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a tal proposito scrive:

“Il Napoli cerca una formula che lo tuteli da eventuali infortuni lunghi o frequenti, ipotesi da tenere in considerazione per i trascorsi di Spinazzola. Quindi, ragiona su un’intesa che possa legare l’ingaggio o parte dello stesso al numero di presenze. Sotto quest’aspetto, le premesse sono buone: il giocatore è reduce da un’annata in cui ha disputato oltre duemila minuti per un totale di 36 presenze in tutte le competizioni”.

Si dibatte anche sulla lunghezza del contratto stesso: l’agente spinge in maniera decisa per un accordo di due stagioni, con opzione per un’ulteriore annualità. La controparte – secondo il quotidiano – avrebbe proposto invece un contratto di un solo anno, sempre con l’opzione unilaterale.