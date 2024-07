Serie A, Napoli al quinto posto negli incassi dei diritti TV: svelata la cifra

Svelata la cifra che incassa il Napoli dai diritti televisivi della Serie A 2023 – 24: gli azzurri sono sotto ad altre quattro big del campionato.

La stagione che si è conclusa da più di un mese è totalmente da dimenticare per il Napoli, che ha chiuso al decimo posto in classifica malgrado lo Scudetto cucito sul petto. Quest’ultimo è passato all’Inter, che ha conquistato anche la sua seconda stella. Una vera e propria mazzata per il club capitanato da Aurelio De Laurentiis che, inoltre, ha detto addio all’Europa dopo quasi quindici anni consecutivi di militanza. Per questo motivo, la società partenopea ha deciso di puntare forte su Antonio Conte, scelta che evidentemente porta anche a determinati investimenti economici.

Si sa, però, che il Napoli ha delle spalle solide dal punto di vista finanziario, tanto da poter assorbire la mancanza di coppe Europee per la stagione 2024 – 25 e poter essere relativamente libero di procedere con i vari investimenti in sede di calciomercato. Ma quanto ha incassato il Napoli dalla scorsa stagione? L’edizione online de La Gazzetta dello Sport svela tutti i dati legati agli incassi per i diritti televisivi, per tutte le società del campionato di Serie A. Il club azzurro figura al quinto posto, alle spalle di Inter, Milan, Juve e Roma. Lasciate alle spalle altre società come la Lazio, seppur di poco, il Bologna e l’Atalanta, nonostante queste ultime due società si siano qualificate per la Champions League.

News Serie A, quasi 67 milioni di euro incassati dal Napoli per i diritti TV

Il Napoli ha incassato quasi 67 milioni di euro (per la precisione 66.9, ndr.) per quanto concerne i diritti televisivi per il campionato di Serie A 2023 – 24.

A svelarlo è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, sottolineando come l’Inter abbia superato addirittura la tripla cifra (101 milioni di euro, ndr.). Milan e Juve sono difatti appaiate al secondo e al terzo posto (sotto quota 90 milioni di euro, ndr.). Poi ci sono le altre “big” del tifo, Roma e Napoli (rispettivamente 71 e 67 milioni, di poco superiore alla Lazio) che si lasciano dietro Atalanta (60), Fiorentina (59) e Bologna (56).

Nonostante la stagione deludente, il Napoli si conferma dunque tra le società più premiate per quanto concerne i diritti televisivi della Serie A: tale redistribuzione, infatti, tiene conto di tanti fattori, tra cui i risultati storici, la media di audience e di spettatori allo stadio e il minutaggio dei giovani, oltre a una base fissa che vale per tutte le società.