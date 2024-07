“Potrebbe anche restare”: l’annuncio del DS gela il Napoli

Sono diversi i nomi finiti nel mirino del Napoli in vista della sessione di mercato estiva. Uno di questi obiettivi potrebbe sfumare, visto l’annuncio del Direttore Sportivo.

Dopo l’ultima stagione piuttosto fallimentare, per il Napoli è tempo di rilanciarsi. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su Manna e Conte per rilanciare il Napoli dopo l’annata deludente.

Il Direttore Sportivo è già al lavoro da settimane su vari profili, ma alcuni di questi si stanno complicando. Arriva l’annuncio a sorpresa del DS che gela il Napoli.

Napoli, l’annuncio del Direttore Sportivo allontana il colpo di mercato

Il Napoli si appresta ad assestare i primi colpi in entrata del calciomercato estivo. Difatti è in arrivo Rafa Marin, mentre sono sempre più vicini Buongiorno e Spinazzola. Dopo di che si inizierà a lavorare per gli altri reparto, soprattutto quello offensivo. Uno degli obiettivi sulla lista di Giovanni Manna è sicuramente Albert Gudmundsson del Genoa. L’islandese nelle ultime settimane è uscito un po’ dai radar degli azzurri. Arriva l’annuncio del DS del Genoa Ottolini durante la conferenza di presentazione della campagna abbonamenti spegne ulteriormente le speranze del Napoli:

“Ci sono dei sondaggi, delle telefonate. Nulla di più mi questo momento. Albert lunedì inizierà con noi. Può anche restare con noi. Non è detto”.

Il fantasista islandese ha stupito numerosi club di Serie A ed esteri con le sue prestazioni nel corso dell’ultima stagione. Questi club hanno palesato il loro interesse, ma ad oggi il Genoa non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale. Tra i club interessati a Gudmundsson c’è anche il Napoli, che però attualmente è concentrato su altri colpi in entrata. Difatti gli azzurri hanno dato priorità alle operazioni per quanto riguarda il reparto difensivo, visto che nell’ultima stagione è stato quello che ha faticato più di tutti. Successivamente il DS Manna lavorerà anche per il centrocampo e l’attacco, ed a quel punto potrebbe tornare in voga Gudmundsson.

Le dichiarazioni di Ottolini spengono però leggermente le speranze del Napoli, visto che il DS ha annunciato che l’islandese potrebbe anche clamorosamente rimanere in Liguria. Dopo le tante voci circa il futuro di Gudmundsson, se non avverrà un trasferimento durante la sessione di mercato sarà una vera e propria sorpresa. L’Inter è fortemente interessata ed è in pole, ma al momento i nerazzurri non hanno il budget per soddisfare il Genoa. Il Napoli è apparentemente defilato, ma potrebbe rifarsi sotto nelle prossime settimane. Resta dunque incerto il futuro di Gudmundsson, con la permanenza al Genoa che prende sempre più quota.