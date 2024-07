Napoli, si lavora sulle uscite: un azzurro vicino alla cessione

Oltre al mercato in entrata, per gli azzurri si continua a lavorare anche alle uscite. In queste ore sarebbe in corso di definizione la cessione di un azzurro.

Finora il mercato del Napoli è stato piuttosto intenso, con Giovanni Manna impegnato su più tavoli delle trattative. Nel corso di questa settimana dovrebbero chiudersi i primi colpi in entrata del Napoli, ma occhio anche alle uscite.

Il DS azzurro è al lavoro anche sul fronte cessioni, e in questi giorni potrebbero arrivare novità importanti. Intanto è imminente la cessione di un azzurro.

Napoli, si continua a lavorare anche alle cessioni: vicino il trasferimento di un azzurro

Il Napoli è impegnato nel mercato in entrata, ma in questi giorni potrebbe accendersi finalmente anche il mercato in uscita. Gli azzurri dovranno rivoluzionare la rosa, e per farlo servirà la cessione di diversi azzurri. Tra i giocatori che saranno ceduti ci sono anche i tanti giovani rientrati dai prestiti, che faranno un’ulteriore esperienza altrove. Nella lista dei partenti c’è anche Giuseppe Ambrosino, rientrato dal prestito al Catanzaro. Come riporta Sky Sport, è corsa a due tra Frosinone e Bari per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante del Napoli. Attualmente in pole ci sarebbero i Ciociari, che sono pronti a puntare concretamente su Ambrosino per l’immediata risalita in Serie A.

Difatti dopo la retrocessione in Serie B arrivata nel corso dell’ultima giornata di Serie A per mano dell’Udinese, il Frosinone ha intenzione di rilanciare immediatamente il proprio progetto. Tra i nomi individuati per rinforzare l’organico c’è quello di Giuseppe Ambrosino, reduce dall’ottima stagione con la maglia del Catanzaro proprio in Serie B. Il Napoli punta molto sulle qualità del giovane attaccante italiano, ma c’è bisogno ancora di qualche esperienza in prestito prima dell’inserimento in prima squadra. Per questo motivo gli azzurri sono pronti a lasciar partire Ambrosino nuovamente in prestito, sperando che l’attaccante possa migliorare ulteriormente le proprie qualità e prestazioni.

L’ultima stagione al Catanzaro è stata positiva, con il raggiungimento dei playoff per salire in Serie A. Purtroppo però l’infortunio rimediato nel finale di stagione non ha permesso ad Ambrosino di poter dare il suo contributo alla squadra in questa fase. L’obiettivo di Ambrosino resta dunque quello di mettersi in mostra e migliorare, e quale occasione migliore se non un nuovo prestito in Serie B. Frosinone e Bari sono due club che puntano alla promozione in A, e quindi ottimi trampolini di lancio per Ambrosino in vista del futuro.