Napoli, i criteri del calendario: la rivelazione della Lega Serie A

Svelati i criteri del prossimo calendario di Serie A: i dettagli per la formazione dei prossimi incroci della Serie A Enilive 2024/25.

Il campionato di Serie A tra poco più di un mese tornerà in scena e vedrà Antonio Conte sulla panchina del Napoli, pronto a riportare ad alti livelli il club partenopeo dopo la disfatta dell’ultima annata calcistica. La stagione nazionale prenderà il via il 17 agosto 2024 per poi concludersi il 25 maggio 2025.

Anche quest’anno il girone sarà asimmetrico: le partite dell’andata non corrisponderanno con quelle del ritorno e tra andata e ritorno dovranno esserci un minimo di 8 partite di distanza. Una conferma di un format diverso e più internazionale. Il campionato avrà un solo turno infrasettimanale, previsto per mercoledì 30 ottobre.

No alla sosta natalizia: ecco quando scenderà in campo la Serie A

Riprendendo lo Boxing Day, tipico della Premier League, anche la Lega Serie A ha aderito al mancato stop del calcio giocato durante il periodo natalizio. Infatti, i club del campionato italiano scenderanno in campo nei weekend del 22, 29 dicembre 2024 e del 5 gennaio 2025. Saranno solo quattro le soste della Serie A per via degli impegni delle nazionali.

Dunque, non si scenderà in campo nei weekend seguenti: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo. Il fine settimana post ferragosto sarà la data di apertura del nuovo campionato con l’augurio da parte dei tifosi del Napoli di lasciarsi alle spalle la scorsa stagione ed affrontare la nuova con maggiore ambizione e voglia di tornare grandi.