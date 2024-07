Mertens ha rifiutato di lavorare con Conte: Napoli, la notizia ha del clamoroso

Dries Mertens avrebbe rifiutato una proposta del Napoli: una notizia che ha del clamoroso e che arriva direttamente dalla Turchia

Quando si parla di Dries Mertens è inevitabile che ai tifosi del Napoli scenda una lacrimuccia. E’ il massimo goleador nella storia del club, ha segnato gol storici e nel suo palmarès manca soltanto la vittoria dello Scudetto. Quel successo per tanti anni inseguito e conquistato dai partenopei appena un anno dopo la sua partenza.

Quella generazione di giocatori del Napoli ha subito una sorta di maledizione, che ha riguardato anche altri campioni come Koulibaly, Hamsik e Insigne. Ma nonostante ciò, l’affetto che i tifosi provano per Mertens e i suoi ex compagni è rimasto immutato nel corso degli anni.

Oggi Mertens veste la maglia del Galatasaray, ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato e nell’ultima stagione ha giocato complessivamente 51 partite, segnando 12 gol e siglando 19 assist. Uno score impressionante, considerando che si tratta di un classe ’87.

Dopo alcune notizie che vedevano Mertens vicino al ritiro, alla fine l’attaccante belga ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Galatasaray per un altro anno. Il fisico risponde ancora bene e nonostante sia in fase calante, in Turchia riesce ancora a dire la sua e a risultare decisivo.

Proposta del Napoli a Mertens: è arrivato il rifiuto

A dare i dettagli del rinnovo con il Galatasaray svelando qualche retroscena è stato ‘Fanatik’, quotidiano sportivo turco che si è soffermato sulla decisione di Mertens di continuare a giocare a calcio. Mertens avrebbe ricevuto una proposta dal Napoli per diventare collaboratore tecnico di Antonio Conte nella sua nuova avventura.

L’attaccante belga, però, ha deciso di rifiutare la proposta perché vuole ancora giocare a calcio. Nonostante il grande legame con il club e con la città, Mertens continuerà la sua avventura a Istanbul con l’obiettivo di portare a casa il terzo titolo consecutivo battendo nuovamente la concorrenza del Fenerbahce.

Per ritirarsi ci sarà tempo, come affermato dallo stesso Mertens nelle scorse settimane: “Perché lasciare quando le cose vanno bene? Mi godo ogni giorno che passo sul campo, non dico che sia il mio ultimo anno, perché mia moglie non me lo permette. Non avrei mai pensato che la stagione potesse essere così bella, non avrebbe senso smettere adesso“. Di certo, per i tifosi del Napoli sarebbe stato molto emozionante vedere Mertens in panchina come collaboratore di Conte. Ma per ora dovranno attendere.