Mercato Napoli, insidia concreta per Lukaku: l’annuncio dall’Inghilterra

Il Napoli continua il suo lavoro sul mercato, con Romelu Lukaku che resta l’obiettivo principale per l’attacco. Intanto dall’Inghilterra si registra una possibile insidia per gli azzurri.

Il DS del Napoli, Giovanni Manna, sta proseguendo il suo lavoro su vari fronti, con diverse trattative ormai verso la definizione. Altre invece sono attualmente in stand-by, come ad esempio quella inerente a Romelu Lukaku.

Il bomber belga ha dato la sua disponibilità al suo trasferimento in azzurro, ma fin quando non uscirà Osimhen, non si potrà sbloccare l’affare. Intanto dall’Inghilterra spunta un’insidia per gli azzurri.

Napoli, affare Lukaku a rischio: insidia proveniente dall’Inghilterra

In casa Napoli si continua a lavorare su diverse trattative di mercato, mentre altre sono attualmente bloccate. Il DS Manna non si è mostrato però preoccupato fin qui, visto che si aspetta di poter mettere a segno diversi colpi nel giro delle prossime settimane. Uno degli affari che potrebbe però rischiare di complicarsi è quello di Lukaku. Gli azzurri hanno il pieno gradimento dell’attaccante belga, ma attualmente non è possibile affondare il colpo. Intanto football.london ha annunciato come sia possibile l’inserimento del Manchester United tra le pretendenti a Lukaku. I Red Devils sono al momento al lavoro per cercare di portare a Manchester Joshua Zirkzee. La trattativa non è delle più semplici, e per questo motivo lo United sarebbe pronto a virare su Lukaku qualora non si riuscisse a concretizzare l’acquisto dell’olandese.

Ciò mette in seria difficoltà il Napoli, che potrebbe presto ritrovarsi una nuova contendente per Lukaku. Il dilungarsi dei tempi per la cessione di Victor Osimhen potrebbe costare caro al Napoli, che rischierebbe di perdere anche l’attaccante belga. Nonostante la volontà di Lukaku sia quella di tornare a lavorare con Antonio Conte, sicuramente non può aspettare tutta l’estate il Napoli. Di conseguenza, per gli azzurri diventa fondamentale chiudere quanto prima la cessione di Osimhen per sbloccare l’arrivo di Lukaku.

L’inserimento dei Red Devils potrebbe complicare e non poco i piani del Napoli, visto che il club inglese potrebbe accontentare facilmente le richieste del Chelsea. Purtroppo la trattativa per Lukaku continua ad essere bloccata da Osimhen, che ad oggi non ha ricevuto alcuna offerta concreta. Difatti il mercato del Napoli è particolarmente bloccato dal nigeriano, che con la sua cessione aumenterebbe la potenza di fuoco degli azzurri e liberebbe il posto in attacco per Lukaku. La speranza del Napoli è che lo United a questo punto riesca a chiudere l’acquisto di Zirkzee dal Bologna, in modo da evitare il loro ingresso nelle trattative per il bomber belga.