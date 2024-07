ESCLUSIVA – Lukaku al Napoli rischia di saltare: c’entra Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto, nonostante per il nigeriano la cessione sembrasse scontata. Arrivano novità importanti proprio sul futuro del nigeriano, con cui c’entra anche Lukaku.

In casa Napoli uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha rinnovato il proprio contratto con gli azzurri lo scorso dicembre, ma il piano è quello di cedere Osimhen nel corso del mercato estivo.

Purtroppo ad oggi non è arrivata ancora nessuna offerta per il bomber nigeriano, e ciò mette in difficoltà il Napoli. Intanto poco fa sono arrivate delle novità importanti circa il futuro dell’attaccante del Napoli.

Napoli, Lukaku rischia di saltare: c’entra la posizione di Osimhen

Prosegue il lavoro di Giovanni Manna sul fronte entrate, ma allo stesso tempo si lavora anche sulle uscite. Quella che il Napoli spera di fare quanto prima è quella di Victor Osimhen. Il mercato attorno all’attaccante nigeriano è bloccato, con i club interessati che non hanno intenzione di sborsare la cifra della clausola rescissoria. Come raccolto in esclusiva da Marco Giordano per Spazionapoli.it, Victor Osimhen sarebbe fuori portata dai target fissati dal Chelsea. Di conseguenza sfuma sia il possibile passaggio di Osimhen ai Blues, che l’ipotetico scambio con Romelu Lukaku.

Una notizia che mette ulteriormente nei guai il Napoli, che si aspettata di piazzare Osimhen proprio al club londinese. Purtroppo però l’elevata cifra fissata dal Napoli come clausola rescissoria di Osimhen rende impossibile il colpo per il Chelsea. Inoltre i Blues non hanno intenzione di inserire Lukaku in uno scambio con il nigeriano, ma preferirebbero cederlo a titolo definitivo in un’affare slegato. La trattativa dunque è praticamente sfumata, con il Napoli che dovrà cercare altrove nuovi acquirenti per Osimhen. Ad oggi nessun club è intenzionato ad accontentare le richieste del Napoli, che continua dunque ad essere bloccato. Difatti senza la cessione del bomber nigeriano, gli azzurri non possono mettere a segno il colpo per l’attacco e non solo.

Ovviamente il Napoli continuerà a lavorare sulla cessione di Osimhen, sperando che qualche club si faccia avanti quanto prima. La stagione è ormai alle porte, con il ritiro di Dimaro-Folgarida che inizierà la prossima settimana. Clamorosamente, Osimhen potrebbe dunque partire in ritiro con i compagni di squadra, visto che non è stata trovata ancora una nuova sistemazione. La speranza del Napoli è che in questi giorni qualche club possa farsi sotto e presentare un’offerta ufficiale, ma le possibilità sono minime. Sfuma dunque il possibile passaggio di Osimhen al Chelsea, con il nigeriano che dovrà cercare un club disposto ad ingaggiarlo nelle prossime settimane. Intanto Lukaku continua ad attendere il Napoli, ma le chance con questa notizia si sono ridotte sensibilmente.