Calciomercato Napoli, sciolto ogni dubbio: firma vicinissima

Il Napoli ha sciolto ogni dubbio e fatto la sua scelta: la firma è vicinissima e a breve si concluderà nel migliore dei modi

Il Napoli è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la squadra che sarà allenata da Antonio Conte. Le parole d’ordine sono ‘lavoro’ e ‘fatica’, l’obiettivo sarà quello di essere competitivi ed essere una valida alternativa alle solite big 3 per la vittoria finale del campionato.

Non sarà semplice, soprattutto dopo il decimo posto della scorsa stagione. Ricostruire sarà importante e bisognerà partire dalle fondamenta. Oltre alla prima squadra, però, il Napoli si è messo al lavoro per rinforzare anche la Primavera.

Ciò che sarà importante è la scelta dell’allenatore. Con Andrea Tedesco nell’ultima stagione le cose non sono andate come previsto. La sconfitta casalinga contro l’Udinese ai playoff di Primavera 2 ha impedito la promozione in Primavera 1 del Napoli. Un 8-9 ai rigori ai quarti di finale dopo il 2-2 in 120′ che costringerà gli azzurrini a un altro campionato in cadetteria.

E dunque, il Napoli ha deciso di non proseguire il proprio rapporto lavorativo con Tedesco affidando la Primavera a un altro allenatore. E’ notizia dell’ultim’ora quella della scelta del nuovo tecnico che avrà il compito di portare la squadra nella massima categoria.

Napoli, vicinissima la firma di Dario Rocco: la situazione

Stando a quanto riferito da ‘Giovanili Napoli’, sarà Dario Rocco il prossimo allenatore della Primavera del Napoli. Sciolti dunque tutti i dubbi, la firma è vicinissima. Rocco nell’ultima stagione è stato alla guida della Primavera del Benevento, proprio nel girone degli azzurrini, ed è arrivato a un passo della promozione in Primavera 1.

Il suo stile di gioco propositivo e offensivo potrà essere una buona occasione di crescita per i giovani del Napoli. Il club partenopeo negli ultimi anni ha raccolto poche soddisfazioni da questo punto di vista. Con il passaggio di Santoro nel settore giovanile potrà esserci la svolta, come annunciato dallo stesso De Laurentiis a Telese Terme qualche giorno fa.

Il Napoli, infatti, se dal punto di vista della prima squadra ha raccolto risultati ottimi, non può dire lo stesso con il settore giovanile. Sarà quindi importante dare massima fiducia al nuovo allenatore e allo staff tecnico. Soprattutto portando degli innesti in grado di alzare il livello qualitativo della rosa, che l’anno scorso ha subito anche la tripla competizione con le partite di Youth League. Tornare in Primavera 1 è la massima priorità.