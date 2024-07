Tra i migliori di Portogallo-Slovenia, il Napoli tenta il colpo in difesa

Il Napoli sta seguendo diversi profili da poter portare in azzurro nel calciomercato estivo; individuato un altro nome da EURO2024.

La partita tra Portogallo e Slovenia è terminata ai rigori con la vittoria dei lusitani, dopo una straordinaria prova difensiva della nazionale slovena, capace di fermare ogni attacco di Cristiano Ronaldo e compagni, incapaci di far male a una nazionale estremamente inferiore dal punto di vista tecnico.

La prestazione degli uomini di Matjaž Kek è stata esemplare e ha dimostrato che le idee di gioco e le caratteristiche dei calciatori sono molto più importanti del blasone e dei nomi.

Calciomercato Napoli, interesse per lo sloveno: gioca in Serie A

Il Napoli sta cercando nuovi difensori centrali da regalare ad Antonio Conte per ricostruire da capo la rosa e dare un nuovo assetto tecnico-tattico a tutto il gruppo. Ci sono molti nomi sul taccuino di Giovanni Manna che questa sera ha assistito con molto interesse P0rtogallo-Slovenia per monitorare la prestzione di Laka Bijol.

Il difensore dell’Udinese è uno dei nomi che il Napoli sta monitorando per incrementare il valore difensivo della rosa di Conte e anche questa sera il centrale sloveno ha convinto a pieni voti la dirigenza partenopea. Non è la prima scelta, visto che è ormai stato chiuso il colpo Rafa Marin, visto che Buongiorno è il calciatore su cui si vuole puntare la scommessa maggiore e che Hermoso resta un obiettivo, anche se complesso.

Le ultime notizie di mercato vedono Bijol come uno degli obiettivi di riserva del Napoli e potrebbe essere un nome molto utile nel caso in cui saltasse la trattativa per Hermoso o per Buongiorno. Sulle tracce del difensore dell’Udinese c’è molta concorrenza: in Serie A piace a Inter e Lazio, mentre dalla Premier League è arrivata l’offensiva delll’Aston Villa che può convincerlo con la Champions League.

Il Napoli ha preso informazioni su Bijol ma è ben noto che l’Udinese sia una bottega molto cara. Ha il contratto fino a giugno 2027 con i friulani che chiedono non meno di 15 milioni per cedere il centrale classe ’99. Anche negli ultimi campionati di Serie A ha dimostrato di essere all’altezza di palcoscenici importanti e il Napoli può affondare il colpo nelle prossime settimane, e far diventare interesse concreto e offerte reali quella che oggi è solo una suggestione di mercato.

Conte e Manna hanno le idee molto chiare su come agire in entrata e già prima di Dimaro contano di chiudere un paio di acquisti fondamentali per iniziare a gettare le basi per un futuro solido e importante.