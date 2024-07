Maradona vince contro il FISCO, l’avv. Pisani: “Una persecuzione”

Diego Armando Maradona inizia, finalmente, a trovare pace dopo la sua morte: c’è la sentenza definitiva contro il FISCO.

El Pibe de Oro è stato per anni perseguito dalla legge italiana per aver evaso milioni di lire e per aver infranto le regole economiche dello stato italiano. Negli anni il campione argentino che ha scritto la storia del Napoli ed è diventato il simbolo eterno della città partenopea è stato accusato di dovere allo stato italiano cifre altissime che, invece, non sono mai state restituire.

Maradona vince la causa contro il FISCO: parla l’avvocato

“È stato perseguitato per anni, gli hanno pignorato di tutto, dagli orecchini ai compensi per le esibizioni televisive“, ha commentato l’avvocato Angelo Pisani, come riportato da Il Mattino. La sentenza è arrivata e ha ufficialmente “scagionato” Diego Armando Maradona da qualsiasi accusa che lo titolava come evasore seriale.

Maradona non doveva al Fisco 40 milioni ma 951,82 euro, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria. Lo scorso 245 giugno è stata depositata la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che stabilisce la cifra che Maradona doveva allo Stato Italiano, mettendo la parola fine alla vicenda cominciata con gli accertamenti agli inizi degli anni ’90.

“Quell’accertamento fiscale degli anni ’80 nei confronti del Napoli e di Maradona era nullo e già oggetto di condono dal fallimento Calcio Napoli, per cui nulla poteva essere attribuito a Maradona“, ha commentato l’avvocato Pisani ai microfoni della RAI. “Diego – conclude l’avvocato – è stato utilizzato e sfruttato come capro espiatorio della lotta all’evasione fiscale solo perché si chiamava Diego Armando Maradona”.