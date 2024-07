Lascia il Napoli, l’annuncio è definitivo: ha già firmato con il nuovo club

Arrivano novità in merito al calciatore che da poche ore ha salutato ufficialmente il Napoli: dalla Germania c’è l’ultim’ora sull’ormai ex calciatore dei partenopei.

In casa Napoli sono ore già caldissime per quanto riguarda il calciomercato. Per gli azzurri si aspettano tantissimi movimenti in entrata e in uscita. Diverse sono le caselle da occupare nel 3-4-3 che Antonio Conte ha in mente per il suo Napoli, desideroso di ritornare competitivo. Servirà, per questo, una rosa di alto livello, malgrado gli azzurri non saranno impegnati in Europa dopo quattordici anni di presenza consecutiva.

Il tutto, anche a fronte delle numerose cessioni che ci saranno e che, inoltre, ci sono già state: sono ben sei i calciatori che hanno già lasciato il club azzurro, tra cui il centrocampista Diego Demme. Proprio a proposito dell’ex Lipsia arriva l’ultima ora in merito al suo futuro: il tedesco ha infatti già trovato il suo nuovo club, stando a quanto svelato in queste ore dalla redazione tedesca dell’emittente satellitare Sky. Un affare, quello riguardante l’ormai ex numero 4 dei partenopei, impostato già da tempo ma che ora è divenuto effettivo.

Ultime news SSC Napoli, l’Hertha Berlino chiude per Demme: la notizia

Diego Demme è virtualmente un nuovo giocatore di proprietà dell’Hertha Berlino. La notizia era nell’aria già da settimane ma adesso, in seguito all’addio ufficiale al club azzurro, si può entrare nell’ultima fase della trattativa tra le parti.

A fare il punto della situazione è il giornalista della redazione tedesca di Sky Sport, Florian Plettenburg, che sul suo profilo ufficiale X / Twitter svela l’accordo ormai totale tra l’ex Napoli Demme e l’Hertha Berlino. Di seguito, quanto riportato dal giornalista in questione:

Diego Demme può essere ormai considerato un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. È tutto fatto, con tanto di firma sul contratto valido fino al 2026. L’nnuncio è previsto per questa settimana. Il 32enne centrocampista diventerà un giocatore fondamentale sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Fiél. Si unirà all’Hertha da parametro zero.

Una nuova avventura per l’ex numero 4 dei partenopei, che torna in Germania dopo l’esperienza in maglia azzurra, conclusasi certamente non nel migliore dei modi. Demme, infatti, è stato fuori rosa per larga parte della scorsa stagione, anche a causa di alcune scelte non impeccabili in sede di calciomercato. Insomma, l’addio era ormai metabolizzato da tempo: bisognava soltanto aspettare per capire quale fosse la nuova avventura del centrocampista di origini italiane. Scelta, quella dell’Hertha Berlino, che segna un ritorno in patria per Demme.