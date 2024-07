Hermoso Napoli, c’è ancora distanza: quando arriverà la decisione definitiva

Mario Hermoso è uno dei profili che in queste settimane è divenuto molto chiacchierato in orbita Napoli. C’è ancora un ostacolo tra il difensore ormai ex Atletico e il club azzurro.

Da poche ore è partita ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, finestra in cui il Napoli avrà molto da fare per mettere a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte una rosa all’altezza degli obiettivi prefissati. La mission svelata dallo stesso leccese è quella di ritornare quanto prima competitivi, motivo per cui – considerando anche le uscite attese – i colpi dovranno essere di un certo tenore. Reparto principalmente messo sotto la lente d’ingrandimento del dirigente Giovanni Manna è quello difensivo, per cui si attendono soltanto gli ultimi passaggi burocratici per il passaggio di Rafa Marin in azzurro.

In attesa che si sblocchi la trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno, obiettivo numero uno di Antonio Conte, il Napoli valuta anche il possibile colpo a zero che porterebbe a Mario Hermoso. Quest’ultimo, si è appena svincolato dall’Atletico Madrid e il suo status da parametro zero è un fattore fin troppo invitante per il club partenopeo e non solo. Al netto delle voci provenienti dalla Turchia e dalla Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr), gli azzurri meditano un colpo che sicuramente sarebbe importante. Restano però, allo stato attuale delle cose, delle distanze da limare da un punto di vista meramente economico.

News calcio Napoli, balla più di un milione di euro tra gli azzurri ed Hermoso

Mario Hermoso sarà un nuovo giocatore del Napoli? Questi dovrebbero essere giorni decisivi per capire la fattibilità di un’affare che porterebbe all’organico a disposizione del tecnico Antonio Conte un’opzione di livello per la propria retroguardia.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui gli azzurri sono fortemente interessati al difensore spagnolo, ma c’è ancora una cerca distanza tra domanda e offerta sul fronte ingaggio. Sul piatto c’è un contratto di tre anni: il Napoli metterebbe sul piatto una cifra pari a 3,5 milioni di euro annui, mentre l’entourage dell’ormai ex Atletico Madrid spinge per i 5 milioni annui, sempre per tre stagioni.

“L’intenzione di giocare in Serie A c’è, così come ottimismo da parte del Napoli di chiudere la trattativa”: questo è quanto si legge sul portale citato poc’anzi, spiegando che i prossimi giorni saranno quelli decisivi per limare, eventualmente, la distanza tra le parti e arrivare, così facendo, all’ok definitivo.