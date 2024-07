Caso Di Lorenzo, Conte pronto ad accoglierlo a Napoli: possibile ruolo inedito per l’azzurro

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo continua a far discutere. Nelle ultime ore, sono arrivati aggiornamenti importanti per il capitano.

Nelle ultime settimane, il caso legato a Giovanni Di Lorenzo si è letteralmente abbattuto sul Napoli. Il difensore azzurro, tramite il proprio entourage aveva chiesto la cessione al club azzurro, facendo scatenare i tifosi e non solo. Tutto ciò, è andato in scena a “distanza” visto l’impegno del giocatore con l’Italia di Spalletti. L’europeo, però, adesso è terminato ed è giunto il momento di focalizzarsi in modo concreto sul futuro.

Proprio in questa direzione si starebbe lavorando in casa Napoli. Il futuro di Giovanni Di Lorenzo continua ad essere in bilico, ma alla Corte del Vesuvio si respira un pacato ottimismo. Infatti, negli ultimi giorni, è andato in scena un incontro tra la società e Mario Giuffredi (agente del calciatore) che avrebbe riportato il “sereno” tre le parti. L’influenza importante è certamente quella di Antonio Conte, il quale ha sempre ritenuto incedibile il calciatore. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli circa il futuro dell’azzurro.

Conte pronto ad accogliere Di Lorenzo: l’idea del tecnico

In casa Napoli si continua a lavorare in vista della prossima stagione. Uno dei punti più importanti è legato al futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è finito al centro di un “caso” molto delicato, vista la volontà di interrompere il proprio cammino in Campania. Tutto ciò sarebbe stato messo a freno da Antonio Conte e dall’intera società, ancor più a causa della duttilità mostrata dall’azzurro in più occasioni. Stamane, come riportato da “La Gazzetta dello Sport” è stata sottolineata l’importanza del capitano nello scacchiere partenopeo.