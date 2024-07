Calciomercato Napoli, richiesta ufficiale alla Sampdoria per il talento 2006

Il Napoli sta seguendo con estrema attenzione gli sviluppi del calciomercato e nei primi giorni di luglio vuole chiudere alcuni colpi.

Gli azzurri hanno intenzione di migliorare principalmente il reparto difensivo con nomi molto importanti che possono garantire sin da subito prestazioni di alto livello che soddisfino tutte le richieste di Antonio Conte, molto focalizzato sulla zona arretrata, da sempre la base per far bene e vincere con le sue squadre. Ci sono già alcuni accordi in chiusura e altri che sono in via di sviluppo e sui quali il Napoli è molto positivo.

Rafa Marin potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, e poi ci sono i soliti noti Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno che sarebbero i veri super colpi di questo mercato estivo degli azzurri.

Calciomercato Napoli, affare con la Sampdoria: le ultime

Sul taccuino di Giovanni Manna non ci sono nomi di spessore internazionale, come i calciatori già citati, ma anche giovanissime promesse del calcio italiano che possono diventare dei veri e propri campioni nel prossimo futuro. Il Napoli segue da molto vicino il talento della Sampdoria, Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha fatto benissimo in Serie B lo scorso anno.

Il Napoli non è l’unica squadra che segue Leoni per la difesa. Dagli scouting dei top club è considerato un calciatore su cui puntare sin da subito e al quale dare subito le chance di dimostrare il suo valore su grandi palcoscenici. Infatti Leoni è seguito anche da Juventus, Inter, Torino e Milan che hanno chiesto informazioni alla Sampdoria per il suo futuro.

Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli, il Napoli ha avanzato la prima richiesta ufficiale alla Sampdoria per acquistare subito Giovanni Leoni. Nell’ambito della ricostruzione totale del reparto difensivo, gli azzurri possono puntare anche su un talento giovanissimo che ha bisogno di crescere e di svilupparsi ancora meglio per poter rispettare le aspettative di top difensore.

Conte lo vorrebbe nel suo reparto arretrato perché lo considera uno dei giovani migliori del panorama italiano e vuole farlo crescere sotto la sua ala per tirare sin da subito fuori il meglio dal classe 2006. Al momento, però, la Sampdoria non pare intenzionata a cedere Leoni e ha rispedito al mittente l’offerta partenopea ma difficilmente il Napoli tirerà i remi in barca. A estate inoltrata Giovanni Manna potrebbe riprovarci e spingere con l’entourage del calciatore per poi affondare il colpo con il club doriano.