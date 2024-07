Scambio Di Lorenzo-Chiesa: bloccato l’affare, scenario stravolto completamente

Nel corso di queste settimane, si è parlato molto dell’ipotetico scambio tra Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa. L’affare è stato però bloccato, con lo scenario che è tramutato completamente.

Al termine della stagione, in casa Napoli è esploso il caso Di Lorenzo, con il capitano azzurro che premeva per la sua cessione. Ad approfittare di questa situazione c’era la Juventus, che era pronta a inserire nell’affare Chiesa che tanto piace a Conte.

L’affare col passare delle settimane si è sempre più raffreddato, anche a causa dei vari incontri tra Giuffredi e la dirigenza partenopea. Ora lo scenario è totalmente cambiato.

Scambio Di Lorenzo-Chiesa, scenario stravolto completamente: le ultime

Solamente poche settimane fa, sembrava che lo scambio tra Napoli e Juventus con l’inserimento nell’affare di Di Lorenzo e Chiesa si potesse concludere positivamente. Nel corso di queste settimane, le voci si sono affievolite, anche a causa dell’impegno dei due all’Europeo con l’Italia. Dopo gli ultimi incontri tra Giuffredi e la dirigenza del Napoli, qualcosa sembra essere cambiato, con gli spiragli della permanenza del capitano che si sono ampliati. Come riporta Tuttosport, a stravolgere lo scenario è stato Antonio Conte insieme ai dirigenti azzurri, che hanno fatto breccia in Di Lorenzo convincendolo a restare. Il tecnico salentino inoltre aveva posto un veto su Di Lorenzo ed altri azzurri, dichiarandoli incedibili, e dunque pilastri da cui ripartire.

Queste parole ed anche la decisa insistenza da parte di Conte hanno alleggerito la resistenza di Di Lorenzo, che ha aperto nuovamente le porte alla permanenza in azzurro. Dopo aver spinto con insistenza per la cessione alla Juventus, il capitano del Napoli sembra aver deciso di rimanere a lottare per il Napoli. Ovviamente nessuno si sarebbe immaginato questo scenario fino a poche settimane fa, con gli azzurri che sembravano ormai aver perso il loro capitano. Invece l’insistenza di Conte e della dirigenza hanno stravolto completamente la situazione, facendo rientrare il caso.

Di conseguenza, con la permanenza a Napoli di Giovanni Di Lorenzo, salta l’ipotesi di scambio con la Juventus per Federico Chiesa. Occhio però, perché l’esterno italiano potrebbe arrivare in caso di cessione di Kvaratskhelia, anche se ad oggi questo scenario è improbabile. Quel che è certo, è che lo scambio Di Lorenzo-Chiesa non andrà in porto, a differenza di quanto sembrava qualche settimana fa. Il terzino è pronto a rimanere al Napoli e continua a lottare per la causa, soprattutto dopo l’ultima stagione piuttosto negativa.