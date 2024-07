News SSC Napoli, svelato il modulo che userà Conte: quante novità!

Svelato il modulo che Antonio Conte userà nella sua esperienza sulla panchina del Napoli: tante novità per il progetto che in mente il tecnico leccese.

Grande entusiasmo a Napoli per l’arrivo di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha voglia di ritornare ai massimi livelli con una compagine, come quella partenopea, che necessita di una scossa, dopo una stagione a dir poco da dimenticare. Tra i tifosi enorme è la curiosità per capire come giocherà il nuovo Napoli di Conte: inevitabili tante novità sulle individualità, con il mercato pronto a rivoluzionare una rosa che va rivista nei minimi dettagli per evitare di rivivere una stagione come quella che si è appena conclusa.

Ma quale modulo userà Antonio Conte? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non lascia dubbi e si sbilancia sul 3-4-3: un modulo che permette di esaltare quelle che sono le caratteristiche di alcuni calciatori ora in forza alla squadra partenopea, ma che permetterebbe al contempo di non snaturare quelli che sono i principi tattici dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Ultimissime calcio Napoli, Conte verso il 3-4-3

Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Antonio Conte virerà verso il 3-4-3, modulo da cui il Napoli ripartirà per ritornare, quanto prima, ai vertici del campionato di Serie A.

A confermare le notizie trapelate già nelle scorse settimane è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In attesa di capire quali saranno i colpi che Giovanni Manna metterà a segno, ecco che inizia a prendere forma il Napoli del futuro, con una nuova veste tattica che potrebbe rivoluzionare la filosofia di calcio all’ombra del Vesuvio.