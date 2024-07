Napoli, trovato l’accordo per il rinnovo: l’annuncio dell’agente

Il calciomercato del Napoli è particolarmente attivo su vari fronti, tra cui anche quello dei rinnovi. Trovato l’accordo per il rinnovo di un azzurro.

In casa Napoli è partita già da un po’ di tempo una rivoluzione, che sarà guidata da Giovanni Manna e da Antonio Conte. Già in queste prime settimane si è notato qualche cambiamento, ma altri se ne vedranno molto presto.

Intanto il DS azzurro prosegue il suo lavoro in chiave mercato, ma tenendo conto anche dei discorsi per il rinnovo di alcuni azzurri. Pochi istanti fa è stato l’agente del giocatore ad annunciare l’accordo per il rinnovo col Napoli.

Napoli, concretizzato il rinnovo di un azzurro: l’annuncio dell’agente

Il Napoli è pronto ad iniziare una vera e propria rivoluzione, in cui già alcuni tasselli sono stati messi al loro posto. Adesso la palla è nelle mani di Giovanni Manna, che dovrà inserire nell’organico giocatori importanti, ma anche confermare quelli già presenti nel club. Da questo punto di vista, Manna ha chiuso l’accordo per il rinnovo di una promessa del Napoli. Si tratta del difensore classe 2007, Christian Garofalo. Ad annunciare la firma del contratto da professionista è stata l’agenzia che cura i suoi interessi, ovvero il Team Raiola: “Il viaggio continua per Garofalo. Il 17enne firma il suo primo contratto professionale con il Napoli”.

Il difensore italiano si è laureato poche settimane fa campione d’Europa con l’Italia Under-17, ed ora è arrivato anche il primo contratto da professionista con il Napoli. La politica di rinnovamento a cui mira Manna è in atto, ed il rinnovo di Garofalo è uno dei primi tasselli che suggella la volontà del club di puntare sui giovani. Il DS del Napoli dunque oltre ai rinnovi dei membri della prima squadra, lavora anche a quello dei vari giovani azzurri in chiave futura.

L’obiettivo del DS del Napoli è quello di migliorare e rinforzare la rosa nell’immediato, ma anche far crescere i giovani per poi lanciarli in prima squadra. Difatti da questo punto di vista, Manna starebbe portando avanti anche il progetto per la creazione del Napoli Next Gen, che militerebbe nel campionato di Serie C. Intanto il nuovo dirigente azzurro non vuole perdere tempo, e cercherà di rinforzare il settore giovanile al meglio delle possibilità. D’altronde un lavoro egregio è stato già svolto alla Juventus in questi anni, e quindi non dovrebbero esserci dubbi sulla buona riuscita dell’operazione anche al Napoli.