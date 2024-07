Napoli, scampato un pericolo per Buongiorno: di cosa si tratta

Il Napoli da tempo è sulle tracce di Alessandro Buongiorno, con l’affare che potrebbe presto essere definito. Intanto gli azzurri hanno scampato un pericolo grosso.

Uno dei reparti su cui sta lavorando maggiormente il Direttore Sportivo Manna è quello difensivo. Il principale obiettivo resta il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, che è sempre più vicino agli azzurri.

Difatti questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura dell’affare. Intanto gli azzurri hanno evitato un pericolo grosso per il difensore del Torino.

Napoli, scampato un pericolo per Buongiorno: c’entrano gli Europei

Sin dalle prime battute al termine della scorsa stagione, uno dei rumors di mercato inerente il Napoli riguardava Alessandro Buongiorno. Gli azzurri sono alla ricerca disperata di difensori da inserire all’interno del proprio organico, ed il difensore granata è l’obiettivo principale. I discorsi sono proseguiti in queste settimane, anche se a rilento a causa degli Europei. Proprio dagli Europei sarebbe potuto arrivare un pericolo per il Napoli, che invece è stato scampato, come annunciato da Francesco Modugno a Radio Marte:

“L’arrivo di Buongiorno al Napoli è molto probabile. Il Napoli ha scampato un bel pericolo: ossia Euro2024. Buongiorno non è mai sceso in campo, e dunque il suo valore di mercato non è accresciuto, cosa a cui puntava Urbano Cairo. La grande ansia era quella che Buongiorno potesse giocare un buon Europeo e diventare appetibile per i club della Premier League. Intanto il Napoli ha incassato già il gradimento del giocatore”

Dunque gli Europei sono stati un bel pericolo per il Napoli, poiché se Buongiorno avesse disputato discretamente qualche partita, avrebbe potuto accrescere il proprio valore. Di conseguenza sarebbe aumentato anche l’interesse dei club inglesi per Buongiorno, che nonostante ciò monitorano attentamente il difensore italiano. Il mancato impiego di Buongiorno agli Europei ha giovato al Napoli, che è rimasto in pole per il difensore del Torino, ed è prossimo ad affondare il colpo.

Alla vigilia della competizione, Cairo aveva annunciato di voler aspettare gli Europei, in cui riponeva la speranza della crescita del valore di Buongiorno. Purtroppo però non è andata così, con il difensore granata che non ha praticamente visto il campo. Di conseguenza il valore di Buongiorno si assesta sui 40 milioni chiesti dal Torino, che il Napoli è pronto a presentare. Questa settimana difatti potrebbe essere quella decisiva per sbloccare l’affare, con Buongiorno che potrebbe sposare la causa del Napoli. Si prospettano dunque giorni roventi sull’asse Napoli-Torino, con Buongiorno ormai prossimo a diventare un giocatore del Napoli.