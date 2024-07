Napoli, decisione clamorosa di Conte su un azzurro: cambia tutto

Il futuro di diversi giocatori del Napoli è ancora tutto da scrivere, e molto dipenderà da Conte. Per un azzurro è cambiato tutto proprio grazie ad una decisione del tecnico salentino.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli è ormai vicino, visto che tra dieci giorni prenderà ufficialmente il via. Qui si muoveranno i primi passi del Napoli di Antonio Conte, ed arriveranno anche i primi verdetti.

Difatti il tecnico azzurro è chiamato a valutare diversi azzurri, per poi valutarne la permanenza in rosa o la cessione. Per uno di loro il futuro è stato stravolto proprio da una scelta di Conte.

Napoli, cambia il futuro dell’azzurro: la decisione di Conte è pazzesca

Nel corso dell’ultima stagione, il Napoli ha girato in prestito diversi giovani promettenti. Alcuni di loro si sono messi in mostra con delle prestazioni eccellenti, mentre altri hanno deluso le aspettative. Tra i giocatori che hanno maggiormente sorpreso la scorsa stagione c’è Michael Folorunsho, che ha guidato l’Hellas Verona alla salvezza nelle ultime giornate. Un campionato positivo quello del centrocampista italiano, su cui è arrivata una decisione di Conte. Come annunciato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, Folorunsho potrebbe addirittura diventare un titolare inamovibile del Napoli di Conte. Difatti il tecnico salentino è rimasto stregato delle performance del centrocampista durante l’arco di questa stagione, e per lui potrebbe essere un ruolo importante.

Dopo le esperienze positive in prestito al Bari e all’Hellas Verona, è pronta la permanenza al Napoli per Folorunsho. Il centrocampista italiano stuzzica e non poco il tecnico salentino, che sarebbe pronto a puntare su di lui seriamente. L’addio di Piotr Zielinski ha lasciato un vuoto in quella zona di campo, e Folorunsho potrebbe essere il sostituto ideale del centrocampista polacco. Difatti proprio come Zielinski, Folorunsho vanta delle buone doti tecniche e qualitative, oltre ad un fisico più robusto rispetto a quello del polacco.

Inoltre le prestazioni di Folorunsho non hanno stuzzicato solo Conte, ma anche Spalletti, che l’ha convocato per i Campionati Europei, anche se poi non l’ha mai impiegato eccetto nel finale contro l’Albania. Il futuro di Folorunsho era già scritto, con la permanenza al Napoli ormai prevista da mesi. Nessuno però si sarebbe aspettato che Conte potesse essere così stregato dal centrocampista, da voler affidargli un ruolo centrale nel suo sistema tattico. Ovviamente le prime risposte si avranno durante il ritiro estivo, quando non saranno le parole a contare, ma i fatti sul campo.