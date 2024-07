Criscitiello distrugge Spalletti: tirato in ballo anche lo Scudetto con il Napoli

Criscitiello svela quello che è il suo punto di vista sulla Nazionale guidata dal CT Luciano Spalletti, uscita da Euro 2024 agli ottavi contro la Svizzera.

Giorni di grande delusione in casa Italia in seguito alla sconfitta contro la Svizzera che ha causato l’eliminazione da Euro 2024. Appena gli ottavi di finale per la squadra campione in carica, anche se a sorprendere è stato l’atteggiamento da parte di tutti gli uomini di Luciano Spalletti, con quest’ultimo che è finito pesantemente sotto la lente d’ingrandimento della critica. Una confusione tecnico – tattica e un gruppo mai apparso unito: questi sono i principali capi di accusa che in queste ore si stanno muovendo contro l’ex allenatore del Napoli, che ora avrà il compito di dare una forte scossa a tutto l’ambiente, con obiettivo il ritorno ai Campionati del Mondo.

Nel mirino ci è finito anche Giovanni Di Lorenzo, che nel corso dei vari impegni si è contraddistinto in maniera negativa con prestazioni assolutamente da dimenticare. Probabilmente condizionato anche dalle continue voci riguardanti il suo futuro, il terzino del Napoli è apparso in enorme difficoltà, rendendolo difatti uno dei principali capri espiatori.

Il giornalista Michele Criscitiello, però, va oltre e attacca duramente il Commissario Tecnico Luciano Spalletti nel suo editoriale per Sportitalia.it. Parole, le sue, che in queste ore stanno sollevando diverse polemiche.

Italia, Criscitiello attacca pesantemente Spalletti: tirato in ballo il Napoli

Michele Criscitiello non le manda a dire nell’editoriale pubblicato in mattinata sul sito di Sportitalia.it. In particolare, il giornalista si è soffermato sul ruolo di Luciano Spalletti che, secondo il suo punto di vista, ha non poche colpe per il flop Europeo della Nazionale.

“Sarebbe facile prendersela con Di Lorenzo che ha fatto un Europeo horror ma cosa vi aspettavate se per tutto l’anno a Napoli non si è salvato neanche il magazziniere che fa il caffè buono?”, ha esordito Criscitiello, che poi è passato all’attacco contro Spalletti.

Oltre ad aver criticato pesantemente le convocazioni, definendole “senza senso“, il giornalista ha chiosato così sul tecnico toscano:

“Spalletti è peggiorato dopo lo scudetto a Napoli. Ha tirato fuori una arroganza fuori luogo per uno che in carriera ha vinto poco o nulla, ha sbagliato tutte le dichiarazioni mediatiche dal prima Europeo al pre Spagna, per finire con il post Svizzera. Gli dovrebbero mettere un tutor come ufficio stampa”.

In seguito, Criscitiello è tornato nuovamente sulla questione delle convocazioni, mettendo a fuoco la discutibile scelta di puntare su Fagioli:

“Si è prestato agli ordini dall’alto su Fagioli ed è stato imbarazzante quanto il ragazzo in campo. Puoi convocare un calciatore che durante l’anno non ha mai avuto ritmo partita ed era reduce da un massacro psicologico? Hai dato segnali pessimi dal primo momento. Convochi Fagioli e lasci a casa Locatelli? Giusto per fare un nome a caso. Sei presuntuoso (calcisticamente) e hai voluto giocare col fuoco rimanendo ustionato. Non hai saputo leggere una partita, non hai indovinato una formazione per poi scaricare i ragazzi a fine Europeo, ai quali ora dovrai chiedere uno sforzo per le qualificazioni Mondiali. I calciatori non vogliono vedere Spalletti neanche in cartolina”.

Parole pesanti da parte del giornalista, che non fanno altro che aumentare il dibattito attorno alla Nazionale e, in particolare, alla figura di Luciano Spalletti, che ha una bella gatta da pelare in vista delle qualificazioni Mondiali, in cui sarà tassativamente vietato sbagliare.