Calzona, polemica incredibile dopo Slovacchia-Inghilterra: l’accaduto è assurdo

La Slovacchia allenata da Francesco Calzona è stata eliminata dall’Inghilterra a pochi secondi dalla qualificazione ai quarti. Subito dopo il match Calzona è stato protagonista di un episodio assurdo.

Nella giornata odierna, si è disputata la sfida tra Slovacchia ed Inghilterra valida per gli ottavi di finale dei Campionati Europei del 2024. La nazionale allenata da Calzona è stata ad un passo dai quarti di finale, ma Bellingham al 95′ ha mandato la gara ai supplementari.

L’inghilterra ha poi trovato immediatamente il gol del 2-1, che è valso l’accesso ai quarti e l’eliminazione della Slovacchia. A fine partita, Calzona è stato protagonista di una polemica.

Euro2024, Calzona protagonista di un episodio al termine di Slovacchia-Inghilterra

La Slovacchia di Francesco Calzona è stata tra le sorprese di questo Europeo. La nazionale slovacca è stata ad un passo dall’accesso ai quarti, ma l’Inghilterra è riuscita a portare la gara ai supplementari e a prevalere sugli avversari. Al termine della gara, Francesco Calzona si è recato al centro del campo per chiedere delle delucidazioni all’arbitro sui minuti di recupero. Come riporta Gazzetta.it, mentre l’ex tecnico del Napoli si avviava verso l’arbitro, è intervenuto Declan Rice, iniziando ad inveire ed insultare contro Calzona. Il centrocampista inglese avrebbe rivolto parole poco carine e inopportune contro il C.T. della Slovacchia, invitandolo a stare zitto e non protestare. La situazione sarebbe poi rientrata qualche istante dopo, con Rice che si sarebbe scusato con Calzona stringendogli anche la mano.

Sicuramente l’adrenalina del match appena concluso si è fatta sentire, con i due che sono stati poi separati dai rispettivi membri della nazionale seppur non ci sia stato uno scontro ravvicinato. Calzona ha poi parlato in conferenza stampa, non facendo mancare una piccola polemica verso l’arbitro circa i minuti di recupero assegnati dopo l’ostruzionismo degli inglesi. Il Commissario Tecnico della Slovacchia non si è però nascosto dietro a questo episodio, annunciando come l’arbitraggio non abbia inciso sulla sconfitta odierna. Resta comunque positivo il percorso svolto durante questi Europei dalla Slovacchia di Calzona, che è stata ad un passo dai quarti di finale.

A macchiare questa esperienza è stato questo brutto episodio verificatosi al termine di Slovacchia-Inghilterra, in cui Calzona è stato vittima dei diversi insultati di Declan Rice, tra cui un “pelato di …..”. Il C.T. della Slovacchia però non ha risposto alle accuse e agli insulti del centrocampista inglese, che nel frattempo ha continuato prima di riprendere lucidità e scusarsi. Si chiude dunque con questo episodio spiacevole l’esperienza agli Europei di Francesco Calzona.