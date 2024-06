Ultim’ora, notizia ufficiale: sei giocatori salutano subito il Napoli!

Prime notizie ufficiali di calciomercato, il Napoli comunica l’addio di ben sei calciatori che non faranno parte della squadra di Conte.

La sessione estiva di calciomercato sta per cominciare ufficialmente. Da domani, 1° luglio 2024, sarà possibile ufficializzare cessioni e ovviamente acquisti. Ma la data odierna del 30 giugno è altrettanto importante, perché segna il termine dei contratti in scadenza.

Calciomercato Napoli, contratti scaduti per Gollini, Idasiak, Demme, Dendoncker, Traorè e Zielinski

Anche il Napoli, da questo punto di vista, ha vari contratti in scadenza che terminano oggi. Tant’è che la società, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato ben sei addii. Ecco quanto evidenziato:

“La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club.

A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale”.

Sei calciatori salutano, seppur per motivi diversi. Lasciano ben due portieri, Hubert Idasiak, che dopo il percorso con il settore giovanile in Primavera ha ricoperto il ruolo di quarto portiere negli ultimi anni, ma soprattutto Pierluigi Gollini, che il Napoli ha deciso di non riscattare per 7 milioni di euro dall’Atalanta. L’estremo difensore sarà sostituito da Elia Caprile, di ritorno in azzurro dopo il prestito all’Empoli.

Si svuota letteralmente il reparto dei centrocampisti con ben quattro calciatori che vanno via. Dendoncker e Traorè lasciano per fine prestito e tornano, rispettivamente, all’Aston Villa e al Bournemouth. Per il belga c’era un diritto di riscatto da 10 milioni di euro, mentre per l’ivoriano la cifra per il riscatto era di 25 milioni. Entrambi non hanno però convinto da gennaio ad ora e per questo il club ha scelto di rispedirli al mittente.

Chiudono invece la loro lunga e, perlopiù, positiva esperienza al Napoli Diego Demme e Piotr Zielinski. Il tedesco tornerà in patria, in particolare all’Hertha Berlino con cui firmerà un contratto nelle prossime ore. Il polacco invece continuerà a giocare in Serie A, all’Inter, con cui ha siglato un accordo già da diversi mesi.

A centrocampo tornano dal prestito Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, il primo quasi certamente resterà in azzurro, il secondo sarà valutato da Antonio Conte in ritiro. Chiaro che in caso di cessione il Napoli – probabilmente – dovrà intervenire con almeno un innesto a metà campo.