Ultime notizie Napoli, sorpresa Osimhen: un club disposto a pagare la clausola

Importanti novità circa il futuro di Victor Osimhen e del calciomercato del Napoli, spunta un club intenzionato a pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto prendere un’importante svolta. Le strategie del club ruotano soprattutto attorno a un nome in particolare, quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha rinnovato il contratto con i partenopei fino al 2026, accordo propedeutico a una cessione in questa sessione estiva di trasferimenti.

L’obiettivo del club è abbastanza ovvio: incassare tutti i 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Al momento, però, non ci sono segnali di società disponibili a pagare tale cifra. Almeno in Europa, destinazione che il centravanti gradirebbe. Dalla Premier League sono arrivati solo interessamenti, così come dal PSG, ma al momento non c’è nessuna proposta sul tavolo del Napoli.

Calciomercato Napoli, l’Al Ahli pensa di pagare la clausola rescissoria di Osimhen

La sorpresa, dunque, potrebbe essere rappresentata dall’Arabia Saudita. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di Repubblica, l’Al Ahli sarebbe particolarmente interessato all’acquisto di Osimhen, pagando la clausola rescissoria al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Ecco perché la Saudi League potrà tornare prepotente dopo il corteggiamento della scorsa estate. Stavolta c’è l’Al Ahli fortemente interessato: il club potrebbe addirittura pagare la clausola rescissoria, ma resta da capire la reale volontà di Osimhen che al momento sarebbe convocato per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Serve la svolta la prossima settimana, la storia è ancora tutta da scrivere”.

Dunque si aspetta di ricevere formalmente l’offerta per Osimhen, il quale dovrà decidere poi il suo futuro. Intanto Antonio Conte lo attenderà per l’inizio del ritiro a Dimaro.