Spinazzola arriva, Mario Rui verso la cessione: due club interessati all’acquisto

Il futuro di Mario Rui sembra ormai destinato ad essere lontano dal Napoli, sono già arrivati due sondaggi per il terzino portoghese.

Il Napoli è ormai pienamente concentrato sulle questioni di calciomercato. Dopo l’arrivo di Antonio Conte, che ha riportato l’entusiasmo nell’ambiente e tra la tifoseria, l’obiettivo è quello di rafforzare la squadra a disposizione del mister e renderla di nuovo in grado di lottare per le prime posizioni della classifica di Serie A.

Aurelio De Laurentiis ha proprio per questo ingaggiato il nuovo direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, che si è messo subito a lavoro per provare ad allestire una squadra quanto più competitiva possibile. Ovviamente il tutto concordato con Antonio Conte.

Calcio Napoli news, due squadre portoghesi interessate a Mario Rui

Uno dei primi diktat imposti dall’allenatore è quello relativo all’acquisto di un nuovo terzino mancino. È molto probabile, infatti, che il Napoli del prossimo anno giochi con il modulo 3-4-3, quindi gli esterni di centrocampo dovranno avere determinate caratteristiche, diverse da quelle di chi c’è attualmente in rosa. Ecco perché in particolare Mario Rui è stato inserito nella lista dei calciatori cedibili.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per Mario Rui sarebbero arrivati gli interessamenti di due club portoghesi. Ecco quanto evidenziato:

“Leonardo Spinazzola, in scadenza con la Roma, è un’idea molto concreta non si è trovata però ancora l’intesa sull’ingaggio e le trattative proseguiranno nei prossimi giorni. Mario Rui è in uscita e vorrebbe tornare in Portogallo: tra gli estimatori Sporting Lisbona e Porto che hanno però fatto un timido sondaggio. Il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2026″.

Per ora, dunque, si è trattato solo di qualche sondaggio. Il Napoli lo libererebbe in cambio di un indennizzo inferiore ai 5 milioni di euro euro. Ma per le trattative ci sarà comunque tempo. Per ora il terzino partirà in ritiro con Antonio Conte, poi nelle prossime settimane sarà deciso il suo futuro.

Intanto il Napoli continua a portare avanti i contatti con l’agente di Leonardo Spinazzola per provare ad acquistare il laterale che ha ufficialmente lasciato la Roma dopo il termine del contratto. Tra le parti si cerca un accordo sul contratto da far firmare al calciatore, che nelle ultime due stagioni ha giocato con una certa continuità, cosa che fa ben sperare anche per il recupero totale delle sue potenzialità fisiche. E con Conte un giocatore come Spinazzola potrebbe vivere una seconda giovinezza.