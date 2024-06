Euro 2024, delusione enorme per Lobotka: il verdetto è ufficiale

Nella giornata odierna, ha disputato il suo ottavo di finale la Slovacchia di Lobotka contro l’Inghilterra. È arrivato il verdetto ufficiale in questi istanti.

Alle 18:00 ha preso il via la gara Inghilterra-Slovacchia, valida per gli ottavi di finale dei Campionati Europei 2024. La sfida non era del tutto scontata, visto il percorso ai gironi delle due squadre.

Il match si è concluso pochi istanti fa, ed è arrivato il verdetto ufficiale sulla Slovacchia di Lobotka.

Euro2024, amarezza per la Slovacchia di Lobotka: il verdetto del match contro l’Inghilterra

La Slovacchia ha sicuramente iniziato meglio il match, visto che al 4’ è stata già pericolosa con Strelec e Kucka. Al 5’, invece, Hancko ha messo in mezzo un cross che ha attraversato tutta l’area di rigore inglese senza, però, trovare l’impatto di nessuno compagno di squadra. Mentre, appena sette minuti dopo, è stato bravissimo Guehi a salvare in scivolata su Haraslin che si era presentato a tu per tu davanti a Pickford. Ma la Nazionale di Francesco Calzona è comunque andata in vantaggio al 25’ con Schranz, imbeccato perfettamente da Strelec. Dopo il gol subito, l’Inghilterra di Gareth Southgate ha provato a pareggiare ma senza riuscire ad essere pericolosa.

Mentre ad inizio ripresa c’è stato il gol annullato agli inglesi per il fuorigioco di Foden. Una volta archiviato lo spavento, la Slovacchia ha sfiorato la rete del raddoppio. Al 55’, infatti, Strelec ha provato a beffare Pickford con un tiro dalla lunghissima distanza: sfera che è terminata di poco a lato. L’Inghilterra, di fatto, ha attaccato per tutto il secondo tempo, ma per avere un’occasione da gol ha dovuto aspettare il colpo di testa di Kane del 78’ terminato di poco a lato. Mentre, appena due minuti, la squadra di Gareth Southgate ha colpito un palo con la conclusione dalla distanza di Declan Rice. Per l’Inghilterra sembrava tutto finito ma,ad un minuto dal termine della gara, Jude Bellingham ha portato la gara ai tempi supplementari con una bellissima rovesciata.

Al 1′ minuto del supplementare, gli inglesi sono passati in vantaggio grazie al gol di Kane. Nonostante l’1-2 traumatico, la Slovacchia non si è persa d’animo ed ha continuato ad attaccare alla ricerca disperata del pareggio. Purtroppo però per gli uomini allenati da Calzona non c’è stato nulla da fare, con l’Inghilterra che si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale.

È arrivata dunque l’eliminazione per la Slovacchia di Lobotka, che è stata ad 1′ minuto dal raggiungimento dei quarti di finale. Purtroppo il muro difensivo degli slovacchi è crollato proprio nei secondi finali del secondo tempo, con l’Inghilterra che poi ha fatto prevalere il suo elevato tasso qualitativo. Resta comunque un Europeo positivo per la Slovacchia e per Lobotka, che è stato come sempre uno dei migliori tra i suoi. Calzona dimentica positivamente gli ultimi mesi trascorsi al Napoli, anche se resta l’amaro in bocca per il gol subito nel finale.

Prosegue invece il cammino dell’Inghilterra, che ora dovrà affrontare proprio la Svizzera che ieri ha eliminato la nostra Italia.