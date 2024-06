Lobotka preoccupa il Napoli, l’annuncio sul futuro è chiarissimo: le parole

Stanislav Lobotka, altro giocatore centrale per Conte, si è espresso sul suo futuro dal ritiro slovacco mettendo in allerta il Napoli.

“Ero a conoscenza anche delle situazioni di Lobotka ed Anguissa e ho subito messo le cose in chiaro”, parole e musica di Antonio Conte, che nel corso della conferenza stampa tenutasi in settimana, ha allargato ulteriormente la cerchia di calciatori ritenuta da lui imprescindibile per il nuovo Napoli. Non solo Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia quindi, ma anche Stanislav Lobotka, protagonista assoluto ad Euro 2024 con la sua Slovacchia.

Il regista, al Napoli dal 2020, è stato corteggiato più volte durante l’anno, soprattutto dal Barcellona e nello specifico da Xavi, ex tecnico dei catalani, che aveva tessuto più volte lodi nei confronti del calciatore.

Lobotka fa tremare Napoli: le parole del centrocampista slovacco dal ritiro in Germania

L’addio della leggenda del club avrebbe allentato la pressione del Barcellona, come dichiarato dallo stesso agente del calciatore in settimana. Nonostante ciò, l’opzione catalana, incuriosirebbe non poco ancora il calciatore, da sempre innamorato del contesto rossoblù e dei suoi giocatori.

Di questo avviso La Gazzetta dello Sport, che ha riportato le parole di Lobotka dal ritiro della Slovacchia in Germania:

“Sono a Napoli ora e sono felice di starci, ho un contratto con il club ed una “famiglia italiana”. Top club? Sono cresciuto guardando Ronaldinho e Deco, se arrivasse una offerta del Barcellona mi piacerebbe andarci”.

Il contratto c’è e a differenza dei casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia non c’è stata alcuna vena polemica nei confronti del club con cui lo stesso Lobotka ha rinnovato lo scorso anno. Il pensiero Barcellona, però, potrebbe infastidire non poco la società, che comunque una propria decisione l’ha già presa assecondando le richieste di Antonio Conte. L’ex Inter e Juventus è stato abbastanza chiaro: ci sarà qualcosa da cambiare venendo da un decimo posto, ma la rosa resta forte ed una rifondazione non può che prescindere dai giocatori migliori.

La sensazione quindi è che almeno per la prossima stagione, la società non sia intenzionata minimamente a prendere in considerazioni separazioni anticipate, rimandando ogni eventuale discorso all’anno prossimo, quando il progetto Conte avrà già posto le sue basi ed i calciatori saranno liberi di effettuare le loro opportune valutazioni. Insomma, la linea è tracciata, a breve dovrà essere unicamente il terreno di gioco a parlare.